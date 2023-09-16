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От Кобрина до Паттайи: какое жильё можно купить за рубежом по цене «однушки» в Туле
Фото: avito.ru

От Кобрина до Паттайи: какое жильё можно купить за рубежом по цене «однушки» в Туле

Перед вами – очередная подборка интернет-объявлений от Myslo.

По данным риэлторов, однокомнатную квартиру площадью до 40 кв. м. в Туле можно купить, в среднем, за 4 млн рублей. Мы решили проверить, что на эту сумму можно приобрести в других странах.

Критерии этой подборки простые – квартира стоимостью до 4 млн рублей, прямая официальная продажа без каких-либо обременений, с возможностью оплаты в рублях и оформления ипотеки. Таких вариантов нашлось около 20. Мы выбрали самые интересные – по одному из разных стран. Поехали!

 

Самый доступный и при этом самый «многоквартирный» вариант – половина частного дома в Кобрине (Брестская область, Белоруссия). Всего за 1,65 млн российских рублей покупатель получит три комнаты: 6,9, 7,3 и 14,3 кв. м, а также кухню и раздельный санузел.

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Дом построен из кирпича, имеется погреб, городская канализация, водоснабжение и электричество. Установлена колонка и газовый котёл. На участке растут плодовые деревья, в шаговой доступности – остановка городских автобусов, живописный Днепро-Бугский канал и река Мухавец. До столицы республики – три часа езды.

 

Следующий вариант – студия в курортном поселке Елените (Болгария). За 256000 рублей предлагается квартира площадью 42 кв. м. на пятом этаже дома в жилом комплексе Villa Astoria 2. Квартира продаётся с полным комплектом мебели и бытовой техники.

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Из преимуществ – в ЖК имеется собственный бассейн, а любителей пляжного отдыха наверняка порадует близость к морю – до него всего 250 метров. С террасы открывается вид на горы. Стоимость обслуживания придомовой территории и инфраструктуры – 420 евро в год.

 

За 3,6 млн рублей можно приобрести студию в Паттайе (Таиланд). 28 кв. м, восьмой этаж из одиннадцати. В наличии вся необходимая мебель, бытовая техника, кондиционер.

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Из дополнительных плюсов: гардеробная, панорамные окна. В жилом комплексе – спортзал и бассейн. До моря – 300 метров, рядом магазины, аптеки, детский сад и школа.

 

В Батуми (Грузия) продаётся студия на ул. Петра Багратиони. 10-й этаж из 21, 26,8 кв. м., есть балкон. Дом сдан в 2018 году, придомовая территория закрыта для посторонних.

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В квартире совмещённый санузел, полный набор мебели и техники. Расстояние от города до аэропорта – 4 км, до моря – 1,2 км. Цена – 3765000 рублей.

 

Самый дорогой вариант на сегодня стоит 3820000 рублей. Это двухкомнатная квартира в Аланье (Турция). 50 кв. м, 4 этаж из 6, есть балкон. 200 метров до моря, благоустроенная территория с ландшафтным дизайном.

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На территории – взрослый и детский бассейны, зона для загара и отдыха, фитнес-зал, массажная комната, сауна, зона барбекю, беседка, теннисный корт. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Как вам такие квартиры, друзья? Хотели бы приобрести жильё за рубежом? Делитесь мнениями в комментариях!

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