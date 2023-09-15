Риелтор рассказал о самых дорогих районах и улицах Тулы

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Получится ли за пару миллионов купить жилье в центре?

Цены на недвижимость неустанно растут, однако у туляков есть возможность найти квартиру в центре города по ценнику ниже, чем на рынке.

О том, возможно ли это сделать, рассказал риелтор Алексей Воронин:

Алексей Воронин — Вопрос низкой цены квартиры в центре города обусловлен не только техническим состоянием и отделкой, но и юридической стороной продаваемого объекта недвижимости. Доля в квартире, комната в коммуналке обязывают в первую очередь продавца получить отказы от соседей, имеющих преимущественное право покупки таких объектов недвижимости. Есть варианты, где стоимость вторичного жилья в центре составляет от 83 тыс. руб. за квадратный метр. Но продажа таких вариантов может обременить покупателя. Нервы, время, деньги на дополнительные расходы, вероятность, что после покупки таких вариантов появятся скрытые собственники, иные «подводные камни».

Самые недорогие «вторички» в центре города стоят от 1,9 млн рублей. В выборке средняя стоимость «однушки» до 40 кв. м — около 4 млн рублей. Стоимость самой дешёвой новостройки в центре без ремонта начинается от 4,7 млн рублей.

Myslo поинтересовался, недвижимость в каких районах Тулы имеет самую высокую стоимость, а какие округа более перспективны и выгодны для вложения средств.

— Среди дорогих районов Тулы я бы выделил, конечно, географический центр города, близкий к кремлю, Зеленстрой, «Оружейная слобода», территорию вокруг Белоусовского парка, район Восточного обвода. Здесь развита инфраструктура, уровень благоустройства выше.

К перспективным недорогим районам отношу Петровский квартал, район Венёвского шоссе от Баташевского сада до микрорайона Молодёжный, а также Заречье (в районе аэропорта). Перспективность обусловлена градостроительными проектами.

Эти площадки в ближайшие годы будут активно застраиваться — соответственно, будет развиваться и инфраструктура.

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