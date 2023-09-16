В тульском ТЮЗе открылся новый театральный сезон

15 сентября в Тульском областном театре юного зрителя стартовал 93-й театральный сезон. Спектакль «Доходное место», открывший сезон не оставил публику равнодушной. На сцене ТЮЗа Акима Акимыча Юсова, старого чиновника, сыграл Иван Анатольевич Рыжиков — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации!
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила артистов и зрителей театра с новым сезоном.
В сентябре юных зрителей ждут интересные спектакли: «Тайна трех ключей», «Золушка», «Подводная Одиссея», «Муму», «Дюймовочка». Также состоится творческий вечер, посвященный юбилею заслуженной артистки РФ Валентины Силко.