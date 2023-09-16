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В тульском ТЮЗе открылся новый театральный сезон
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В тульском ТЮЗе открылся новый театральный сезон

Его открыл спектакль режиссера Ренаты Сотириади по пьесе А.Н. Островского «Доходное место».

15 сентября в Тульском областном театре юного зрителя стартовал 93-й театральный сезон. Спектакль «Доходное место», открывший сезон не оставил публику равнодушной. На сцене ТЮЗа Акима Акимыча Юсова, старого чиновника, сыграл Иван Анатольевич Рыжиков — российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации!

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила артистов и зрителей театра с новым сезоном.

В сентябре юных зрителей ждут интересные спектакли: «Тайна трех ключей», «Золушка», «Подводная Одиссея», «Муму», «Дюймовочка». Также состоится творческий вечер, посвященный юбилею заслуженной артистки РФ Валентины Силко.

сегодня, в 12:15 +1
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