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Жесткое ДТП на границе с Московской областью: пострадали два человека
Фото ТЦМКСиНМП

Жесткое ДТП на границе с Московской областью: пострадали два человека

Авария произошла вечером 15 сентября на 151-м километре автодороги «Каспий» в Веневском районе Тульской области.

Вечером 15 сентября на 151 километре федеральной автодороги Р22 «Каспий» произошло столкновение легковых автомобилей Renault Logan и Mitsubishi Pajero. От удара Renault влетел в отбойник.

Как сообщили в ГИБДД, предположительно «Митсубиши Паджеро» остановился для поворота налево, в стоящий автомобиль врезался «Рено Логан» под управлением 55-летнего мужчины. 

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По информации оперативного отдела Тульского центра медицины катастроф, на вызов направили две ближайшие бригады экстренного реагирования из Веневского и Кимовского районов. Также к месту ДТП выехали медики скорой помощи Московской области.

В результате столкновения различные повреждения получили три человека. Им оказана необходимая экстренная помощь на месте происшествия. Один из пострадавших от госпитализации отказался. 37-летняя женщина была передана для дальнейшего оказания помощи московским медикам. Кимовская бригада доставила в одну из тульских больниц 55-летнего водителя Renault в тяжелом состоянии.

сегодня, в 10:52 0
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