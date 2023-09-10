В России за неделю снова подорожал бензин

По данным Росстата, больше всего цены подскочили в Чеченской Республике – на 4,8%.

За период с 29 августа по 4 сентября рост цен на бензин был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Больше всего он подорожал в Чеченской Республике — на 4,8%. Об этом сообщает Росстат.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2% и 0,5% соответственно.

Так, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 54,99 рубля, марки АИ-95 — от 53,79 до 61,69 рубля, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 72,99 рубля за литр.

В Тульской области до 28 августа средняя цена на бензин составляла 55,48 руб. за литр, а по состоянию на 4 сентября стоимость повысилась до 55,92 руб.

Полностью ситуация в ЦФО:

Напомним, что в Тульской области, по данным регионального правительства, наиболее острая ситуация с ценами на бензин в Алексине, Куркинском и Дубенском районах.

— По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года. Вместе с тем наша задача на региональном уровне — снять напряженность и обеспечить комфортные условия для наших граждан и предприятий. Правительство региона совместно с УФАС держит этот вопрос на контроле, — комментировал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.