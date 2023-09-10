Где в Туле отключат электроэнергию 11 сентября

11 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Галкина, 23-а, 17, 15;

Мясново: ул. Н. Студёнка, 2-в, ул. Ликбеза, 1-а;

ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138-а;

ул. Плеханова, 136, 138, 140, 142, 157, 159, 201-а;

ул. 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4;

ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.);

2-й Волоховский пр-зд, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.);

ул. 2-я Волоховская, 6, 8, 10, 20;

ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а, 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а;

ул. Гл. Успенского, 20;

ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а;

ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1, 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а;

пр-т Ленина, 49;

ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.);

ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.).