В Тульской области самый дорогой бензин в Алексине, Куркинском и Дубенском районах

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По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года.

7 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков и руководитель управления федеральной антимонопольной службы региона Виктор Грибко провели встречу с представителями автозаправочных станций.

— Сегодня мы обсудим ситуацию с поставками топлива и ростом цен на бензины. Проблематика в последнее время отмечается во многих регионах страны. В Тульской области наиболее острая ситуация в Алексине, Куркинском и Дубенском районах. Решение проблемы готовится на федеральном уровне. По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года. Вместе с тем наша задача на региональном уровне — снять напряженность и обеспечить комфортные условия для наших граждан и предприятий. Правительство региона совместно с УФАС держит этот вопрос на контроле, — отметил Олег Дючков.

Представителям топливных компаний рекомендовано не допускать необоснованного увеличения отпускных цен на заправочных станциях.

Особое внимание необходимо уделить поставке топлива государственным и муниципальным заказчикам, в первую очередь службам жизнеобеспечения.

Правительство региона продолжит взаимодействие с топливными компаниями федерального уровня для стабилизации ситуации на региональном уровне.