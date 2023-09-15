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Что происходит на топливном рынке в Туле и России: разъяснение эксперта

Что происходит на топливном рынке в Туле и России: разъяснение эксперта

Возвращение демпфера, по мнению собеседника издания, – единственный способ остановить рост цен на топливо.

Сотрудник одной из тульских нефтебаз рассказал Myslo, что происходит на рынке топлива и чего ждать в будущем. 

По его словам, есть несколько факторов, которые подстегнули цены на топливо в России. Один из них — крупная сделка по продаже топлива с Индией. Она совершалась в рупиях, что привело консервированию 39 млрд долларов за пределами нашей страны, пишет РГ со ссылкой на агентство Reuters.

Вторая и очень важная причина — многие заводы сегодня остановлены на профилактику. Поговаривают, что в октябре может остановить работу и московский завод. Но не все заводы из нее выходят, проблема в нехватке запчастей для ремонта оборудования.

Из-за этого на рынке и наблюдается серьезная нехватка топлива. А то, что есть, дорожает на биржах каждый день. 

— 14 сентября на нефтебазу пришел 95-й бензин по 83,1 тыс. рублей за тонну, плюс доставка — это 1000 — 1500 рублей, то есть тонна стоила уже минимум 84,1 тыс. рублей. В идеале, чтобы содержать свою организацию, нам нужно хотя бы 4000 рублей иметь с тонны. Мы сейчас добавляем 1000-1500 рублей на тонну. Да, мы не идем в прямой убыток, но тем не менее ожидаемый минус к концу месяца — примерно 20 млн рублей. От нефтебазы потом бензин повезут на заправки, если по Туле, то это еще плюсом рублей 500. В итоге на заправку он приезжает по 85,1 тыс. рублей за тонну. Умножаем на среднюю плотность бензина — 0,75. Получается, что литр 95-го бензина стоит почти 63,9 руб. Но заправкам же тоже нужно что-то получить, они же не могут отпускать топливо бесплатно для себя — цена еще прирастает. Итог — те цифры, которые мы видим на стелах заправок.

Роснефть держит маленькие цены — это смехоподобно. Они аккумулировали все деньги в переработку и долго так не смогут продолжать. Рано или поздно они вынуждены будут повысить цены.

По мнению эксперта, демпфер сдерживал рост цен до середины августа — государство компенсировало нефтяникам разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутреннимиМеханизм демпфера был введен в 2019 году для сдерживания повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо в условиях растущих цен на нефть.

Он действовал до 1 сентября. После же демпфер был сокращен в два раза. Как результат — повышение отпускных цен. 

Именно поэтому собеседник издания уверен, что возвращение прежнего механизма регулирования поможет стабилизировать ситуацию.

Сюжет: Повышение цен на бензин
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сегодня, в 16:24 0
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