Почему на тульских заправках появляются объявления о дефиците топлива

Фото Алексея Пирязева

Заправки в России бывают сетевые и частные. Первые имеют поддержку от правительства, вторые закупают топливо на биржах.

Частные АЗС не могут повлиять на стоимость бензина, и чтобы не работать себе в убыток, они вынуждены покупать горючее по завышенным ценам и в дальнейшем поднимать ее, чтобы не закрыться.

Большие компании могут приобретать топливо дёшево и хорошо зарабатывать на марже. Небольшие заправки вынуждены не только покупать сырьё по более высоким ценам, но и давать меньшую надбавку — для того чтобы хоть как-то конкурировать с крупным бизнесом. Если ситуация не изменится, то независимым АЗС придётся либо закрываться, либо прибегать к различного рода ухищрениям, которые скажутся на качестве бензина, но позволят им остаться на плаву. Об этом писал Life.

Некоторые частные АЗС предпочитают не покупать новое топливо и продают то, что осталось. Поэтому на таких заправках в Тульской области можно увидеть объявления о дефиците нефтепродуктов.

Как писали «Известия» , многие российские регионы столкнулись с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Особенно острая ситуация сложилась в сельскохозяйственных регионах. Правительство Тульской области прикладывают все усилия, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей топливом.