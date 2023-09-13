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Почему на тульских заправках появляются объявления о дефиците топлива
Фото Алексея Пирязева

Почему на тульских заправках появляются объявления о дефиците топлива

Разбираемся вместе с Myslo.

Заправки в России бывают сетевые и частные. Первые имеют поддержку от правительства, вторые закупают топливо на биржах.

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Частные АЗС не могут повлиять на стоимость бензина, и чтобы не работать себе в убыток, они вынуждены покупать горючее по завышенным ценам и в дальнейшем поднимать ее, чтобы не закрыться. 

Большие компании могут приобретать топливо дёшево и хорошо зарабатывать на марже. Небольшие заправки вынуждены не только покупать сырьё по более высоким ценам, но и давать меньшую надбавку — для того чтобы хоть как-то конкурировать с крупным бизнесом. Если ситуация не изменится, то независимым АЗС придётся либо закрываться, либо прибегать к различного рода ухищрениям, которые скажутся на качестве бензина, но позволят им остаться на плаву. Об этом писал Life.

Некоторые частные АЗС предпочитают не покупать новое топливо и продают то, что осталось. Поэтому на таких заправках в Тульской области можно увидеть объявления о дефиците нефтепродуктов.

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Как писали «Известия», многие российские регионы столкнулись с проблемами нехватки топлива и его высокой цены. Особенно острая ситуация сложилась в сельскохозяйственных регионах. Правительство Тульской области прикладывают все усилия, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей топливом.

Напомним, правительство уже занимается вопросом роста цен на бензин. 

Сюжет: Повышение цен на бензин
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