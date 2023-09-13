«Даже косилку заправить нечем»: из-за дефицита топлива в тульском поселке три дня не работает единственная заправка

Топливо отпускают только юридическим лицам по ранее заключенным контрактам.

В редакцию обратился читатель Myslo. Он рассказал, что единственная заправка в поселке Волово не работает около трех дней. Речь идет про ТНБ АЗК № 4.

Житель Волово хотел купить бензин, но увидел объявление на АЗС:

«Уважаемые клиенты! В связи с дефицитом нефтепродуктов отпуск осуществляется только юридическим лицами по раннее заключенным контрактам».

«Заправка какой день не работает, мне даже бензокосилку заправить нечем!» — возмутился читатель.

Между тем на Яндекс.Заправках данные о цене топлива обновлены сегодня.

Ближайшая рабочая АЗС находится в 9,8 км от поселка на трассе М-4.

Посмотреть обзор Myslo на стоимость топлива в Туле можно здесь.

Отметим, что правительство уже занимается вопросом роста цен на бензин. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Тульская прокуратура и антимонопольный комитет также занялись проверкой повышения цен на бензин после жалоб туляков.