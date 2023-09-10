В Тульской области закрылись избирательные участки: начался подсчет голосов

Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

10 сентября в 20.00 закрылись все 609 постоянных избирательных участков Тульской области, где проходят выборы депутатов представительных органов.

Члены комиссий вскрывают сейф-пакеты с бюллетенями проголосовавших в первый и второй день избирателей. Извлекают бюллетени из ящиков для голосования. Начинается подсчет голосов.

Напомним, 8–10 сентября в Тульской области проходили выборы в представительные органы в 74 муниципальных образованиях (в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах).

