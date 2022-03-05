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Умер тульский журналист Андрей Дремизов

Умер тульский журналист Андрей Дремизов

Похороны состоялись сегодня, 5 марта.

В Туле в возрасте 55 лет скоропостижно скончался журналист Андрей Дремизов. Он работал в ряде телекомпаний и СМИ. В том числе и много лет Андрей проработал в «Слободе».
 
Дремизов запомнился читателям и коллегам живыми и яркими репортажами, интересными статьями.
 
Редакция «Слободы» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея.
 
Вот несколько материалов Андрея Дремизова из архива Myslo:
 
 


https://myslo.ru/news/arhiv/article-10291

https://myslo.ru/news/arhiv/article-9937

https://myslo.ru/news/arhiv/article-9724

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