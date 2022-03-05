Умер тульский журналист Андрей Дремизов

В Туле в возрасте 55 лет скоропостижно скончался журналист Андрей Дремизов. Он работал в ряде телекомпаний и СМИ. В том числе и много лет Андрей проработал в «Слободе».

Дремизов запомнился читателям и коллегам живыми и яркими репортажами, интересными статьями.

Редакция «Слободы» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея.

Вот несколько материалов Андрея Дремизова из архива Myslo: https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/aron-tseytlin-kak-zakalyalas-stal https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/povest-o-nastoyashchem-maestro



https://myslo.ru/news/arhiv/article-10291

https://myslo.ru/news/arhiv/article-9937

https://myslo.ru/news/arhiv/article-9724