Умер тульский журналист Андрей Дремизов
Похороны состоялись сегодня, 5 марта.
В Туле в возрасте 55 лет скоропостижно скончался журналист Андрей Дремизов. Он работал в ряде телекомпаний и СМИ. В том числе и много лет Андрей проработал в «Слободе».
Дремизов запомнился читателям и коллегам живыми и яркими репортажами, интересными статьями.
Редакция «Слободы» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея.
Вот несколько материалов Андрея Дремизова из архива Myslo:
https://myslo.ru/news/arhiv/article-10291
https://myslo.ru/news/arhiv/article-9937
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