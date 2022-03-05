Туляков приглашают на «Культурные выходные»

С 6 по 8 марта Объединение центров развития культуры и ремесленный двор «Добродей» приглашают туляков принять участие в мероприятиях Всероссийской акции «Культурные выходные».

6 марта с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе «Добродей» пройдет «Широкая Масленица!». В фольклорном театре «Булыжник» покажут представление. Пройдут мастер-классы по лепке из глины и купажированию чая, а также бесплатные экскурсии.

Мероприятия 7 марта посвящены теме нашего культурного многообразия. С 12.00 до 16.00 всех желающих ждут на выставке художественной резьбы по дереву, которая проходит в творческом пространстве «Девятка» в рамках проекта «Наследство». В экспозиции — работы потомственных тульских резчиков по дереву Александра и Ольги Борзовых.

В музее «Тульский резной наличник» состоится презентация проекта «Наличник. Перезагрузка». Также пройдут ремесленные мастер-классы и бесплатные экскурсии — «От льна до полотна» в мастерской женских ремесел «Гребень» и «От конфорки до баута» в «Кустарном антимузее».

В «Майском» в 12.00 кинолюбители смогут бесплатно посмотреть фильм «Отряд Таганок», в 14.00 — картину «Нефутбол».

8 марта с 12.00 до 16.00 гостей ждет квест-игра «Секрет Тулянки» — увлекательное приключение по локациям ремесленного двора «Добродей». Участникам предстоит решить головоломки, поиграть с купчихой, разгадать множество тайн и познать, какие способности и качества характера лежат в основе мастерства. Финал игры пройдет на Пряничной веранде и закончится чаепитием и участием во флешмобе «Вам, любимые».

Всех желающих сделать креативный сюрприз своими руками приглашают на мастер-класс в технике рapercraft «Весенний подарок». Участникам расскажут о принципах сборки моделей из бумаги и покажут пошаговые этапы создания фигур. Каждый сможет сделать объемные цветы в горшке, розу, сердечки, мороженое, пончик, бабочку, кактусы, кораблик и шкатулку «Сердце». Можно также принять участие в мастер-классах по ковке, гравировке, резьбе по дереву и посетить бесплатные экскурсии.