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2 февраля в Тульской области снова вводят QR-коды в кафе и ресторанах

2 февраля в Тульской области снова вводят QR-коды в кафе и ресторанах

Ранее соответствующие поправки в указ губернатора были внесены 5 января.

Со 2 февраля в Тульской области при посещении кафе и ресторанов понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего ковидом или же отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 48 часов.

Напомним, ранее соответствующие поправки в указ губернатора были внесены 5 января.

Какие еще ковидные ограничения действуют в регионе, читайте по ссылке.

Сюжет: Коронавирус
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