2 февраля в Тульской области снова вводят QR-коды в кафе и ресторанах

Ранее соответствующие поправки в указ губернатора были внесены 5 января.

Со 2 февраля в Тульской области при посещении кафе и ресторанов понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего ковидом или же отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 48 часов.

Напомним, ранее соответствующие поправки в указ губернатора были внесены 5 января.