Какие ковидные ограничения действуют в Тульской области с 27 января: полный перечень

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Как будут жить и работать туляки с 27 января по 10 февраля.

С 27 января в Тульской области вступят в силу изменения, внесенные Алексеем Дюминым в указ об антиковидных ограничениях в регионе.

Запрещено проводить:

массовые мероприятия – публичные, любые развлекательные и досуговые мероприятия в ночных и караоке-клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых площадках;

массовые деловые и образовательные мероприятия с участием более чем 20 человек (кроме дистанционных или с участием лиц, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее 6 месяцев)).

Обязательно носить маски или респираторы:

в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах);

в торговых точках;

в медицинских учреждениях;

в общественном транспорте;

на остановочных павильонах;

при посещении музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка и спортивных мероприятий.

Жители старше 60 лет, невакцинированные против COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции – за исключением тех случаев, когда нужно обратиться в медучреждение, поехать на работу (если человека не перевели на дистант), сходить за продуктами в ближайший магазин, выгулять собаку или вынести мусор.

Беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано минимизировать контакты и посещение мест с массовым пребыванием людей.

С 27 января по 10 февраля:

В ТРЦ будут закрыты детские игровые комнаты, залы, игротеки, а фуд-корты могут работать только на самовывоз и доставку. А заполняемость помещений в местах показа кинофильмов, проведения выставок, спектаклей, представлений, спортивных мероприятий должна быть не более 50% от общей вместимости.

Несовершеннолетним будет запрещено посещение торговых и развлекательных центров без сопровождения родителей или законных представителей.

На входе в организации общепита, музеи, заповедники, театры, кинозалы, цирк, спортивные объекты посетителям измерят температуру. Если она выше 37,1, то в посещении откажут. Кроме того, придется показать QR-код вакцинированного или переболевшего (с момента вакцинации или выздоровления должно пройти менее 6 месяцев). То же самое относится к посетителям музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов.

При заселении в гостиницы также понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее 6 месяцев). Можно предоставить ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 3 дня до заселения.

Запрещено оказывать услуги и продавать товары посетителям без масок.

Работодатели обязаны перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Списки переведённых на дистант должны быть размещены в личном кабинете системы «Работа в России».

Работодателям рекомендовано: