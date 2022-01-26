Какие ковидные ограничения действуют в Тульской области с 27 января: полный перечень
Как будут жить и работать туляки с 27 января по 10 февраля.
С 27 января в Тульской области вступят в силу изменения, внесенные Алексеем Дюминым в указ об антиковидных ограничениях в регионе.
Запрещено проводить:
- массовые мероприятия – публичные, любые развлекательные и досуговые мероприятия в ночных и караоке-клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, на открытых площадках;
- массовые деловые и образовательные мероприятия с участием более чем 20 человек (кроме дистанционных или с участием лиц, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее 6 месяцев)).
Обязательно носить маски или респираторы:
- в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах);
- в торговых точках;
- в медицинских учреждениях;
- в общественном транспорте;
- на остановочных павильонах;
- при посещении музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка и спортивных мероприятий.
Жители старше 60 лет, невакцинированные против COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции – за исключением тех случаев, когда нужно обратиться в медучреждение, поехать на работу (если человека не перевели на дистант), сходить за продуктами в ближайший магазин, выгулять собаку или вынести мусор.
Беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано минимизировать контакты и посещение мест с массовым пребыванием людей.
С 27 января по 10 февраля:
- В ТРЦ будут закрыты детские игровые комнаты, залы, игротеки, а фуд-корты могут работать только на самовывоз и доставку. А заполняемость помещений в местах показа кинофильмов, проведения выставок, спектаклей, представлений, спортивных мероприятий должна быть не более 50% от общей вместимости.
- Несовершеннолетним будет запрещено посещение торговых и развлекательных центров без сопровождения родителей или законных представителей.
- На входе в организации общепита, музеи, заповедники, театры, кинозалы, цирк, спортивные объекты посетителям измерят температуру. Если она выше 37,1, то в посещении откажут. Кроме того, придется показать QR-код вакцинированного или переболевшего (с момента вакцинации или выздоровления должно пройти менее 6 месяцев). То же самое относится к посетителям музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов.
- При заселении в гостиницы также понадобится QR-код вакцинированного или переболевшего (не менее 6 месяцев). Можно предоставить ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 3 дня до заселения.
- Запрещено оказывать услуги и продавать товары посетителям без масок.
- Работодатели обязаны перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Списки переведённых на дистант должны быть размещены в личном кабинете системы «Работа в России».
Работодателям рекомендовано:
- перевести 50% сотрудников на дистанционный режим работы;
- обеспечить коллективный иммунитет против коронавируса на уровне не менее чем 80% работников;
- если характер работы позволяет – перевести на дистанционный режим сотрудников, привившихся первым компонентом антиковидной вакцины;
- освободить работников, проходящих вакцинацию против COVID-19, от работы на два дня с сохранением зарплаты;
- перевести на дистант сотрудников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации против COVID-19 (при отсутствии медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а также беременных женщин;
- обеспечить работников масками;
- предусмотреть механизмы поощрения работников, прошедших вакцинацию против COVID-19.