Официально: QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области не нужны до 1 февраля
Губернатор Тульской области внес соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах.
По итогам оперативного совещания в правительстве Тульской области губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
В новой редакции документа приостановление требования о наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов продлено по 1 февраля (включительно).
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее продлить послабление ограничений предложил заместитель председателя государственно-правового комитета Тульской области Александр Гладышев. Идею поддержал главный санитарный врач Александр Ломовцев.