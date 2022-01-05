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Официально: QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области не нужны до 1 февраля

Официально: QR-коды в кафе и ресторанах Тульской области не нужны до 1 февраля

Губернатор Тульской области внес соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах.

По итогам оперативного совещания в правительстве Тульской области губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В новой редакции документа приостановление требования о наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов продлено по 1 февраля (включительно).

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее продлить послабление ограничений предложил заместитель председателя государственно-правового комитета Тульской области Александр Гладышев. Идею поддержал главный санитарный врач Александр Ломовцев.

 

 
 
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