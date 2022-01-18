Где в Туле и области окунуться в прорубь на Крещение: список адресов

Фото из архива Myslo.

Всего в регионе утверждено 38 мест для купания – 12 прорубей и 26 купелей.

На Крещение в местах купания для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.

Публикуем официальные места проведения крещенских купаний, которые традиционно пройдут в ночь на 19 января.

Тула

Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова , средний пруд (прорубь) — с 21.00 до 2.00;

, средний пруд (прорубь) — с 21.00 до 2.00; поселок Горелки, улица Мирная, 17-б, Богородице-Рождественский женский монастырь (купель) — с 22.00 до 3.00;

улица Лизы Чайкиной, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь (купель) — с 21.00 до 3.00;

деревня Барыбинка, храм Святого Апостола Андрея Первозванного (купель) — с 21.00 до 3.00.

Донской

Микрорайон Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.

Ефремов

река Красивая меча (огороженная купальня на открытой воде, сход в воду с берега);

Село Тюртень, святой источник (купель).



Новомосковск

Урванский водоем (прорубь);

Село Осаново, святой источник (купель).

Алексин

Село Колюпаново, источник Святой Ефросинии (купель);

Деревня Красное, святой источник Божией Матери «Всех Скорбящих радосте и Взыскания Погибших» (купель);

Деревня Егнышевка, святой источник Пантелеимона Целителя.

Рабочий поселок Новогуровский

Рабочий поселок Новогуровский, пруд (прорубь).

Арсеньевский район

Населенный пункт Даргомыжка (купель).

Белевский район

деревня Жабынь, святой источник (купель).

Богородицкий район

Муниципальное образование Бахметьевское, село Папоротка, святой источник (купель).

Веневский район

Муниципальное образование Центральное, деревня Свиридово, святой источник «12 ключей» (купель).

Воловский район

Муниципальное образование Двориковское, село Никитское, родник (купель);

Поселок Волово, село Осиново, водный источник (купель).

Дубенский район

Муниципальное образование Протасовское, село Новое Павшино, святой источник (купель);

Деревня Сидоровка (купель).

Заокский район

Село Бехово (купель);

Поселок Велегож (купель).

Куркинский район

Муниципальное образование Михайловское, поселок Грибоедово, святой источник (купель).

Киреевский район

Муниципальное образование Дедиловское, село Орловка, река Олень (прорубь).

Кимовский район

Село Покровское, пруд (прорубь);

Муниципальное образование Епифанское, село Себино (купель).

Одоевский район

Муниципальное образование Восточно-Одоевское, деревня Зиброво (купель).

Плавский район

Плавск, река Плава (прорубь).

Суворовский район

Муниципальное образование Юго-Восточное, село Березово, Свято-Никольский храм (купель).

Тепло-Огаревский район

Муниципальное образование Нарышкинское, село Нарышкино, святой источник (купель).

Узловский район

Город Узловая, пруд «Трестовский» (прорубь);

Муниципальное образование Смородинское, село Бутырки, святой источник закрытого типа (купель).

Чернский район

Поселок Чернь, река Чернь, улица Коммунаров (прорубь).

Щекинский район

Рабочий поселок Первомайский, пруд (прорубь);

Город Советск, река Упа (прорубь);

Муниципальное образование Ломинцевское, деревня Косое (купель).

Ясногорский район