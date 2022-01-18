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Где в Туле и области окунуться в прорубь на Крещение: список адресов
Фото из архива Myslo.

Где в Туле и области окунуться в прорубь на Крещение: список адресов

Всего в регионе утверждено 38 мест для купания – 12 прорубей и 26 купелей.

На Крещение в местах купания для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.

Публикуем официальные места проведения крещенских купаний, которые традиционно пройдут в ночь на 19 января.

Тула

  • Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова, средний пруд (прорубь) — с 21.00 до 2.00;
  • поселок Горелки, улица Мирная, 17-б, Богородице-Рождественский женский монастырь (купель) — с 22.00 до 3.00;
  • улица Лизы Чайкиной, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь (купель) — с 21.00 до 3.00;
  • деревня Барыбинка, храм Святого Апостола Андрея Первозванного (купель) — с 21.00 до 3.00.

Донской

  • Микрорайон Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.

Ефремов

  • река Красивая меча (огороженная купальня на открытой воде, сход в воду с берега);
  • Село Тюртень, святой источник (купель).


Новомосковск

  • Урванский водоем (прорубь);
  • Село Осаново, святой источник (купель).

Алексин

  • Село Колюпаново, источник Святой Ефросинии (купель);
  • Деревня Красное, святой источник Божией Матери «Всех Скорбящих радосте и Взыскания Погибших» (купель);
  • Деревня Егнышевка, святой источник Пантелеимона Целителя.

Рабочий поселок Новогуровский

  • Рабочий поселок Новогуровский, пруд (прорубь).

Арсеньевский район

  • Населенный пункт Даргомыжка (купель).

Белевский район

  • деревня Жабынь, святой источник (купель).

Богородицкий район

  • Муниципальное образование Бахметьевское, село Папоротка, святой источник (купель).

Веневский район

  • Муниципальное образование Центральное, деревня Свиридово, святой источник «12 ключей» (купель).

Воловский район

  • Муниципальное образование Двориковское, село Никитское, родник (купель);
  • Поселок Волово, село Осиново, водный источник (купель).

Дубенский район

  • Муниципальное образование Протасовское, село Новое Павшино, святой источник (купель);
  • Деревня Сидоровка (купель).

Заокский район

  • Село Бехово (купель);
  • Поселок Велегож (купель).

Куркинский район

  • Муниципальное образование Михайловское, поселок Грибоедово, святой источник (купель).

Киреевский район

  • Муниципальное образование Дедиловское, село Орловка, река Олень (прорубь).

Кимовский район

  • Село Покровское, пруд (прорубь);
  • Муниципальное образование Епифанское, село Себино (купель).

Одоевский район

  • Муниципальное образование Восточно-Одоевское, деревня Зиброво (купель).

Плавский район

  • Плавск, река Плава (прорубь).

Суворовский район

  • Муниципальное образование Юго-Восточное, село Березово, Свято-Никольский храм (купель).

Тепло-Огаревский район

  • Муниципальное образование Нарышкинское, село Нарышкино, святой источник (купель).

Узловский район

  • Город Узловая, пруд «Трестовский» (прорубь);
  • Муниципальное образование Смородинское, село Бутырки, святой источник закрытого типа (купель).

Чернский район

  • Поселок Чернь, река Чернь, улица Коммунаров (прорубь).

Щекинский район

  • Рабочий поселок Первомайский, пруд (прорубь);
  • Город Советск, река Упа (прорубь);
  • Муниципальное образование Ломинцевское, деревня Косое (купель).

Ясногорский район

  • Муниципальное образование Иваньковское, деревня Башино, святой источник (купель).
Сюжет: Крещение-2022
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