Фото из архива Myslo.
Где в Туле и области окунуться в прорубь на Крещение: список адресов
Всего в регионе утверждено 38 мест для купания – 12 прорубей и 26 купелей.
На Крещение в местах купания для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.
Публикуем официальные места проведения крещенских купаний, которые традиционно пройдут в ночь на 19 января.
Тула
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Центральный парк культуры и отдыха имени
П. П. Белоусова, средний пруд (прорубь) — с 21.00 до 2.00;
- поселок Горелки, улица Мирная, 17-б, Богородице-Рождественский женский монастырь (купель) — с 22.00 до 3.00;
- улица Лизы Чайкиной, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь (купель) — с 21.00 до 3.00;
- деревня Барыбинка, храм Святого Апостола Андрея Первозванного (купель) — с 21.00 до 3.00.
Донской
- Микрорайон Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь.
Ефремов
- река Красивая меча (огороженная купальня на открытой воде, сход в воду с берега);
- Село Тюртень, святой источник (купель).
Новомосковск
- Урванский водоем (прорубь);
- Село Осаново, святой источник (купель).
Алексин
- Село Колюпаново, источник Святой Ефросинии (купель);
- Деревня Красное, святой источник Божией Матери «Всех Скорбящих радосте и Взыскания Погибших» (купель);
- Деревня Егнышевка, святой источник Пантелеимона Целителя.
Рабочий поселок Новогуровский
- Рабочий поселок Новогуровский, пруд (прорубь).
Арсеньевский район
- Населенный пункт Даргомыжка (купель).
Белевский район
- деревня Жабынь, святой источник (купель).
Богородицкий район
- Муниципальное образование Бахметьевское, село Папоротка, святой источник (купель).
Веневский район
- Муниципальное образование Центральное, деревня Свиридово, святой источник «12 ключей» (купель).
Воловский район
- Муниципальное образование Двориковское, село Никитское, родник (купель);
- Поселок Волово, село Осиново, водный источник (купель).
Дубенский район
- Муниципальное образование Протасовское, село Новое Павшино, святой источник (купель);
- Деревня Сидоровка (купель).
Заокский район
- Село Бехово (купель);
- Поселок Велегож (купель).
Куркинский район
- Муниципальное образование Михайловское, поселок Грибоедово, святой источник (купель).
Киреевский район
- Муниципальное образование Дедиловское, село Орловка, река Олень (прорубь).
Кимовский район
- Село Покровское, пруд (прорубь);
- Муниципальное образование Епифанское, село Себино (купель).
Одоевский район
- Муниципальное образование Восточно-Одоевское, деревня Зиброво (купель).
Плавский район
- Плавск, река Плава (прорубь).
Суворовский район
- Муниципальное образование Юго-Восточное, село Березово, Свято-Никольский храм (купель).
Тепло-Огаревский район
- Муниципальное образование Нарышкинское, село Нарышкино, святой источник (купель).
Узловский район
- Город Узловая, пруд «Трестовский» (прорубь);
- Муниципальное образование Смородинское, село Бутырки, святой источник закрытого типа (купель).
Чернский район
- Поселок Чернь, река Чернь, улица Коммунаров (прорубь).
Щекинский район
- Рабочий поселок Первомайский, пруд (прорубь);
- Город Советск, река Упа (прорубь);
- Муниципальное образование Ломинцевское, деревня Косое (купель).
Ясногорский район
- Муниципальное образование Иваньковское, деревня Башино, святой источник (купель).
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