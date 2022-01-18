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Кардиолог рассказала, что происходит с организмом при купании в проруби
Фото из архива Myslo.

Кардиолог рассказала, что происходит с организмом при купании в проруби

Тульский врач Татьяна Мельникова призвала взвешенно принимать решение о купании в проруби в Крещенскую ночь.

Что происходит в организме человека, когда он опускается в ледяную воду? Myslo спросил об этом кардиолога.
 

Татьяна Мельникова.
— Ледяная вода — стресс для организма. Самая первая реакция — спазм капилляров, сосудов, находящихся ближе к поверхности тела. Сильный спазм ведет к депонированию крови — это серьезная нагрузка на органы: сердце, головной мозг, желудок, почки и т. д. Нырнули в прорубь — получите огромный выброс гормонов стресса: адреналинов, норадреналинов. Это сказывается сразу на работе внутренних органов.
 
Для новичка это серьезная стрессовая встряска! Если же человек подготовлен к такому купанию, его организм адаптирован, такой яркой реакции со стороны сердечно-сосудистой системы уже не будет.
 
Что может случиться?
 
— Депонирование крови в первую очередь может вызвать инсульты, различные кровоизлияния, инфаркты. Если уже были нарушения со стороны дыхательной системы, после купания возможны обострения бронхитов и бронхиальной астмы. Со стороны почек — обострение, к примеру, пиелонефрита. После ледяного купания возможны простудные заболевания. Внимательным к таким процедурам нужно быть и мужчинам, и женщинам: холодная вода оказывает влияние на репродуктивную систему.
 
Какие противопоказания к погружению в прорубь?
 
По словам врача, основные противопоказания к купанию в проруби — это заболевания сердечно-сосудистой и центральной периферической нервной систем, хронические болезни легких, почек и других органов. Также нельзя окунаться в прорубь людям, которые недавно перенесли острые заболевания, в том числе людям с признаками ОРВИ. В принципе, любое недомогание — это прямое противопоказание к проведению данной процедуры.
 
Если все же хочется окунуться, как минимизировать риски?
 
— Готовиться к погружению нужно заранее, и не за один-два дня, а за несколько месяцев (в идеале). Прогулки на улице в прохладную погоду сочетать с закаливанием в домашних условиях (контрастный душ с постепенным понижением температуры воды или, наоборот, с повышением). Позднее можно перейти на уличные процедуры: вышел на улицу, обтерся снежком и назад!
 
А если очень хочется нырнуть прямо сегодня?
 
— Перед самим погружением нужно разогреть организм, и, конечно же, не алкоголем, а физической нагрузкой. Походить перед погружением, растереться сухим полотенцем.
 
Раздеваться нужно потихоньку, а не так: скинул с себя всю одежду и в прорубь. Начинайте сверху — ноги оголяйте в последнюю очередь. А вот шапку лучше оставьте. И не погружайтесь в прорубь с головой!
 
 
Напомним, Крещенские купания в Туле и области пройдут сегодня, 18 января. Список прорубей и купелей — здесь.

 

Сюжет: Крещение-2022
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