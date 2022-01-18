В Крещенскую ночь в Тульской области будут дежурить 500 спасателей, медиков и полицейских

В регионе подготовлено 38 мест для крещенских купаний, из которых 26 – купелей и 12 – прорубей.

В ночь на 19 января спасатели Государственной инспекции по маломерным судам, пожарных подразделений ГУ МЧС России по Тульской области и региональной пожарной охраны, медики, представители Всероссийского общества спасения на водах, МВД и администраций муниципальных образований будут дежурить около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах.

Всего будет задействовано около 500 человек и 177 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует соблюдать следующие правила безопасности при купании: