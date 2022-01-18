В Крещенскую ночь в Тульской области будут дежурить 500 спасателей, медиков и полицейских
В регионе подготовлено 38 мест для крещенских купаний, из которых 26 – купелей и 12 – прорубей.
В ночь на 19 января спасатели Государственной инспекции по маломерным судам, пожарных подразделений ГУ МЧС России по Тульской области и региональной пожарной охраны, медики, представители Всероссийского общества спасения на водах, МВД и администраций муниципальных образований будут дежурить около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах.
Всего будет задействовано около 500 человек и 177 единиц техники.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует соблюдать следующие правила безопасности при купании:
- Одежда должна быть удобной и легко застегиваться. Обувь — нескользкая. С собой нужно взять махровое полотенце и коврик, на который нужно встать сразу после купания.
- Женщинам лучше быть в сплошных купальниках, а мужчинам — в свободных плавках-шортах. Или в специальной длинной рубахе из хлопка.
- За два часа до купания выпейте столовую ложку рыбьего жира и плотно поешьте. Это повысит морозоустойчивость организма. Можно растереть тело жирным кремом.
- До проруби нужно идти в обуви, так как ноги замерзают первыми. Охлаждайтесь постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, затем обувь и разденьтесь до пояса; когда привыкните к холоду, снимите оставшуюся одежду.
- Разогрейте мышцы — сделайте приседания, наклоны, помашите руками. Разотрите кожу снегом, тогда погружение пройдет с меньшим стрессом для организма.
- Не употребляйте алкоголь. Он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.
- Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Быть в воде нужно не более одной минуты. Этого времени хватит, чтобы погрузиться три раза под воду с головой и выбраться на берег.
- Если вы начинаете чувствовать озноб, немедленно выходите из воды. Трясти начинает, когда человек переохлаждается.
- После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить что-нибудь горячее, например чай с лимоном.
- Купание в крещенские морозы полезно лишь закаленным людям.
- Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла.
- Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то у человека может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное — судороги, потеря сознания.
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