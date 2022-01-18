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В Крещенскую ночь в Тульской области будут дежурить 500 спасателей, медиков и полицейских

В Крещенскую ночь в Тульской области будут дежурить 500 спасателей, медиков и полицейских

В регионе подготовлено 38 мест для крещенских купаний, из которых 26 – купелей и 12 – прорубей.

В ночь на 19 января спасатели Государственной инспекции по маломерным судам, пожарных подразделений ГУ МЧС России по Тульской области и региональной пожарной охраны, медики, представители Всероссийского общества спасения на водах, МВД и администраций муниципальных образований будут дежурить около купелей, святых источников и специально подготовленных прорубей в водоемах.

Всего будет задействовано около 500 человек и 177 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует соблюдать следующие правила безопасности при купании:

  • Одежда должна быть удобной и легко застегиваться. Обувь — нескользкая. С собой нужно взять махровое полотенце и коврик, на который нужно встать сразу после купания.
  • Женщинам лучше быть в сплошных купальниках, а мужчинам — в свободных плавках-шортах. Или в специальной длинной рубахе из хлопка.
  • За два часа до купания выпейте столовую ложку рыбьего жира и плотно поешьте. Это повысит морозоустойчивость организма. Можно растереть тело жирным кремом.
  • До проруби нужно идти в обуви, так как ноги замерзают первыми. Охлаждайтесь постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, затем обувь и разденьтесь до пояса; когда привыкните к холоду, снимите оставшуюся одежду.
  • Разогрейте мышцы — сделайте приседания, наклоны, помашите руками. Разотрите кожу снегом, тогда погружение пройдет с меньшим стрессом для организма.
  • Не употребляйте алкоголь. Он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.
  • Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Быть в воде нужно не более одной минуты. Этого времени хватит, чтобы погрузиться три раза под воду с головой и выбраться на берег.
  • Если вы начинаете чувствовать озноб, немедленно выходите из воды. Трясти начинает, когда человек переохлаждается.
  • После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить что-нибудь горячее, например чай с лимоном.
  • Купание в крещенские морозы полезно лишь закаленным людям.
  • Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла.
  • Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то у человека может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное — судороги, потеря сознания.
Сюжет: Крещение-2022
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