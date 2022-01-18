Роспотребнадзор не рекомендует переболевшим ковидом и гриппом тулякам окунаться на Крещение в купелях

Роспотребнадзор Тульской области проверил воду в местах, где чаще всего на Крещение купаются жители, и отметил, что лицам, переболевшим коронавирусом, ОРВИ и гриппом, другими вирусными заболеваниями, стоит отнестись к Крещенским купаниям с осторожностью. Ледяная вода может стать причиной обострения хронических заболеваний, ОРВИ.

Роспотребнадзор Тульской области также отметил, что меры предосторожности лучше принять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При погружении к холодную воду происходит резкий спазм сосудов.

Управление также проверило качество воды (было отобрано 54 пробы со всего региона) в купелях, колодцах, родниках и 24-х храмах. Оно соответствовало стандартам, нарушений выявлено не было.