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Роспотребнадзор не рекомендует переболевшим ковидом и гриппом тулякам окунаться на Крещение в купелях

Роспотребнадзор не рекомендует переболевшим ковидом и гриппом тулякам окунаться на Крещение в купелях

Памятка опубликована на сайте ведомства.

Роспотребнадзор Тульской области проверил воду в местах, где чаще всего на Крещение купаются жители, и отметил, что лицам, переболевшим коронавирусом, ОРВИ и гриппом, другими вирусными заболеваниями, стоит отнестись к Крещенским купаниям с осторожностью. Ледяная вода может стать причиной обострения хронических заболеваний, ОРВИ.
 
Роспотребнадзор Тульской области также отметил, что меры предосторожности лучше принять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При погружении к холодную воду происходит резкий спазм сосудов.
 
Управление также проверило качество воды (было отобрано 54 пробы со всего региона) в купелях, колодцах, родниках и 24-х храмах. Оно соответствовало стандартам, нарушений выявлено не было.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:58 0
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