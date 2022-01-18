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В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов

В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов

Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.

Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
Законом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, применение этой меры расширят на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон был принят в окончательном чтении во время пленарного заседания Госдумы сегодня, 18 января.
 
Поправки предлагается внести в статьи УК «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние против детей младше 14 лет. Предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции сотрудников Следственного комитета.
 
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сегодня, в 15:14 +8
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