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На ул. Оборонной столкнулись два авто и перекрыли движение трамваев

На ул. Оборонной столкнулись два авто и перекрыли движение трамваев

Автоавария произошла неподалеку от дома № 31.

Днем 18 января в районе пересечения ул. Оборонной и ул. Колетвинова в Туле произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, на трамвайных путях столкнулись Renault Sandero и Chevrolet Niva (актуально по состоянию на 16.12. — Прим. ред.).

«Пострадавших нет. Машины полностью перекрыли движение трамваев. ДПС на месте пока нет», — отметил очевидец.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:12 +4
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