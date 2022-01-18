На ул. Оборонной столкнулись два авто и перекрыли движение трамваев

Днем 18 января в районе пересечения ул. Оборонной и ул. Колетвинова в Туле произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, на трамвайных путях столкнулись Renault Sandero и Chevrolet Niva (актуально по состоянию на 16.12. — Прим. ред.).

«Пострадавших нет. Машины полностью перекрыли движение трамваев. ДПС на месте пока нет», — отметил очевидец.