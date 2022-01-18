На ул. Оборонной столкнулись два авто и перекрыли движение трамваев
Автоавария произошла неподалеку от дома № 31.
Днем 18 января в районе пересечения ул. Оборонной и ул. Колетвинова в Туле произошло ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, на трамвайных путях столкнулись Renault Sandero и Chevrolet Niva (актуально по состоянию на 16.12. — Прим. ред.).
«Пострадавших нет. Машины полностью перекрыли движение трамваев. ДПС на месте пока нет», — отметил очевидец.
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