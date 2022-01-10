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«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад

«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад

Непогода практически парализовала работу общественного транспорта в Туле.

Снегопад шел в Туле всю ночь и продолжается до сих пор. За сутки в городе выпало 30% месячной нормы осадков. Из-за непогоды утром областная столица замерла в пробках, а туляки выстраивались в огромные очереди, ожидая свою маршрутку или автобус.

Мы обратились к читателям с вопросом: «Как вы добирались на работу?»

— Добирался до работы ровно полтора часа вместо 25 минут. Через 10 минут надо принимать зачёт, половина студентов не добралась, — написал Симаков Алексей — Дикий Химик.

— В 7 утра отправил детей, чтобы в больничку доехали на конечную РТИ. Туда обычно часто едут 40-ые, да и 11-ые по расписанию норм. Дожили, что нет ни одного автобуса — ни муниципалов, ни коммерсов — поехали на маршрутке, битком была уже сразу на конечной, — рассказал Vaxer666.

— Стою утром на остановке, подходит 18-й автобус. Битком. Еще человек 5 туда вбилось, ну, думаю, пожалуй, подожду еще. Через 1 минуту подъезжает еще 18-й, пустой. И я, счастливый, спокойно влез и доехал, — поделился C-Lektor.

— Главный коллапс в том, что снег не вывозят. Может быть, у «белого дома» и начали вывозить, а вот в Криволучье с места на место переваливают, с улиц во дворы, от проездов у домов снова на дорогу. Да еще и человеческий фактор — машины ставят где придется, сужая и без того узкие дороги. Кричим, а толку чуть. Бульвар почистили, а до него от ул. Металлургов 30−40 метров завалено снегом. Пройти можно только по узкой проезжей части. Тротуара нет, — пожаловалась EvdokimovaN.

— Добирался на машине, хорошо, что работаю на заводе — ехал рано утром, пока машин мало! — Йурий Карпухин.

— Скуратово всё снегом замело. До остановки еле дошла, семь потов сошло. Ужасно. Где техника и дворники? 26-й пришёл вовремя, и лайны были, только время в пути увеличилось в разы из-за пробок на дорогах. На работу опоздала, — Татьяна Мартынова.

— От остановки «Магазин «Весна» до кольца Короленко, а это всего 3 остановки, 11-й автобус ехал 45 минут, — Наташа Юркова.

— Добираться до работы с каждым днем становится непросто в принципе. А уж если непогода, то вообще не добраться. И это с Московского вокзала в сторону областной больницы. Сегодня в час пик за полчаса одна маршрутка — № 61, — Альбина.

— Пешком добиралась, если бы ещё тротуары были очищены, было бы неплохо, а так буксовала в снегу. Но, честно говоря, можно было пустить трактор с Шухова по Калинина, а так чищено было лишь на Ложевой, — Natali.

— Пешком. Путь, который до работы ежедневно занимал 20 минут, пройден за 50 минут. Тротуаров просто нет, — Евгения Иевлева.

— В восемь утра с Зеленстроя до Советской за 20 минут на лайне, — Дмитрий Максимов.
 
— Сегодня моя мама час ожидала трамвай на остановке «Машколледж» в сторону центра. Примерно в 8.40 была на остановке, и примерно в 9.40 только подошел трамвай. Напротив — автобусная остановка, автобусы битком, пассажиров очень много. Плюс ко всему затор — уехать на автобусе тоже не вариант. И омрачает всю эту ситуацию то, что в промежуток с 9.15 до 9.20 вдоль остановки «Машколледж» в сторону центра
 
проследовал снегоуборочный трамвай, который не снизил скорость у остановки и окатил с ног до головы грязью, снегом, камнями, летящими из-под него, всех ожидающих пассажиров (среди которых дети и пожилые люди).
Лично я ощутила на себе все прелести снегопада за рулем автомобиля — на дорогах каша, во дворах не прочищено, пешеходные переходы люди протаптывают себе сами на ул. Хворостухина и ул. Вильямса. Ехала до работы на Новомосковском шоссе 2 часа, — Юлия Александровна.
 
— Такси. С Гастелло до Марата 1,5 часа за 600 рублей, — Илья.
 
А это истории наших читателей из Instagram:
 
 
Напомним, ранее администрация Тулы призвала горожан отказаться от поездок на личном транспорте 10 и 11 января.
 
А по прогнозам синоптиков, снегопад продлится в Тульской области до утра 11 января.
Сюжет: Снежный коллапс-2022
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Автор: Кристина Вернигорина
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