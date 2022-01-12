Администрация Тулы просит водителей временно не парковать машины на обочинах и проезжей части

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле расчищают дороги от снега. Для проведения качественной уборки проезжей части администрация города просит автовладельцев не ставить машины на обочинах улиц. В ближайшие дни вывоз снега запланирован с ул. Лейтейзена, Фрунзе, Михеева, Демонстрации, Первомайской, Н. Руднева.



Особое внимание рекомендуют обратить на парковку автомобилей вблизи трамвайных путей на ул. Ф. Энгельса, Н. Руднева, Михеева, Марата, Плеханова, Оружейной. Оставленные машины на данных участках мешают проезду трамваев.





В управлении по транспорту и дорожному хозяйству напоминают: в случаях задержки движения общественного транспорта по вине автовладельцев с ними ведется претензионная работа с последующим возмещением ущерба по простою в сумме от 5000 рублей и более.