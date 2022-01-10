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Куда в Тульской области пускают по QR-кодам, а куда можно без них?
Фото из архива Myslo.

Куда в Тульской области пускают по QR-кодам, а куда можно без них?

Антиковидные ограничения ослаблены в регионе до 1 февраля.

Напомним, губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Рассказываем, какие требования действуют в регионе на данный момент. Всё может поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Где QR-коды не нужны

В регионе до 1 февраля QR-коды, а также ПЦР-тесты не понадобятся при посещении кафе, ресторанов и караоке.

Кроме того, ранее было отменено требование предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, бассейнов, ФОКов и других объектов для занятия спортом.

Нет ограничений и для посещения торговых центров.

Что касается ночных клубов, то тут всё зависит от формата работы клуба. Если клуб действует как заведение общепита, QR-код для его посещения не требуется. Но если в клубе проводится, например, концерт, то нужен.

Где по-прежнему действуют ограничения

QR-код необходим при посещении спортивных мероприятий в качестве зрителя.

Требование предъявлять QR-код также распространяется на посещение массовых деловых, культурных мероприятий, кинотеатров, музеев, цирка, выставок, концертов, бильярда, боулинга.

QR-код потребуется для заселения в гостиницы.

Обратите внимание, что в Тульской области по-прежнему действует требование соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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