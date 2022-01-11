«Расчистим парковочное место с утра перед выездом»: как туляки зарабатывают на уборке снега

Одно из самых актуальных предложений на сайтах объявлений – расчистка двора от снега. Посмотрим, сколько стоят эти услуги.

В Туле за предыдущие сутки выпало 30% месячной нормы осадков, высота снежного покрова достигала 50 сантиметров. Коммунальные службы физически не успевают оперативно справляться с последствиями непогоды, а это отличный шанс для предприимчивых туляков, чтобы заработать.

Myslo прогулялся по Авито; мы смотрели, за какие суммы горожане готовы расчищать снег во дворах. Больше всего объявлений от бригад, от частных лиц не так много.

Чаще всего вместо стоимости указано «цена договорная».

Минимальная стоимость услуги - 1 рубль, правда, в объявлении не указано, за какой объем работы.

Также туляки предлагают почистить снег «лопатами, около дома, во дворе, возле вашего магазина», откопать машину из сугроба и многое другое за 15 руб./кв.м.

А этот автор объявления готов приехать расчистить снег в любую точку области.

«Готовы расчистить вам парковочное место с утра перед вашим выездом.

Прoводим работы пo убоpке cнeгa по Tуле и области», - говорит автор следующего объявления.

Мобильные бригады, видимо, во главе с Джоном Траволтой, готовы оперативно вызволить из снежного плена.

- Мобильные бригады от 1 до 10 человек, укомплектованные для борьбы со снегом и льдом. Прибудут в течение 2 часов для проведения молниеносной операции по вызволению из снежного или ледяного плена. Разблокировка авто из снежного замета, - говорится в объявлении.