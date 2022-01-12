Из-за снегопада ГИБДД просит тульских водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Тульскую область снова ждут снегопады и метели.
Тульская Госавтоинспекция сообщает, что со второй половины дня 12 января и в ближайшие дни на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий, в частности обильное выпадение осадков в виде снега, метель с ухудшением видимости.
ГИБДД призывает быть аккуратнее на дороге, не спешить, контролировать управляемость автомобиля и свои действия.
В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.
В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте.
Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:
- Будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает.
- При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.
- Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38.
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