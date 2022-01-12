Из-за снегопада ГИБДД просит тульских водителей воздержаться от поездок на личном транспорте

Тульскую область снова ждут снегопады и метели.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что со второй половины дня 12 января и в ближайшие дни на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий, в частности обильное выпадение осадков в виде снега, метель с ухудшением видимости.

ГИБДД призывает быть аккуратнее на дороге, не спешить, контролировать управляемость автомобиля и свои действия.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

Будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает.

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге.