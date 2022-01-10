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Туляки выстроились в огромные очереди из-за нехватки общественного транспорта
Фото: соцсети.

Туляки выстроились в огромные очереди из-за нехватки общественного транспорта

Горожане с трудом добираются до работы.

Снегопад практически парализовал работу общественного транспорта в Туле. Жители города выстраиваются в огромные очереди в ожидании маршруток и автобусов.

По словам туляков, им приходится ждать транспорт по 20 минут, а затем с трудом втискиваться в забитый салон.

Отметим, что накануне начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев озвучивал на совещании, что с коммерческими перевозчиками и МКП «Тулгорэлектротранс» «проведена работа по усилению выпуска единиц техники на маршруты с 10 января».

Возможно, транспорт стоит в пробках.

 

Друзья, расскажите, как добирались до работы? Сколько ждали общественный транспорт?

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:57 +12
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