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Из-за снегопада администрация Тулы призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте
А также попросила туляков по возможности не покидать дома без необходимости.
Администрация Тулы опубликовала на своем сайте обращение к тулякам в связи с обильным снегопадом:
- Во избежание несчастных случаев по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте 10 и 11 января и не покидайте без необходимости свои дома.
Также администрация напомнила телефон Единой дежурной диспетчерской службы по Туле: 8 (4872) 47−20−37.
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