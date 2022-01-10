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Из-за снегопада администрация Тулы призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте
Фото Myslo.

Из-за снегопада администрация Тулы призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте

А также попросила туляков по возможности не покидать дома без необходимости.

Администрация Тулы опубликовала на своем сайте обращение к тулякам в связи с обильным снегопадом:

- Во избежание несчастных случаев по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте 10 и 11 января и не покидайте без необходимости свои дома.

Также администрация напомнила телефон Единой дежурной диспетчерской службы по Туле: 8 (4872) 47−20−37.

 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 −13
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