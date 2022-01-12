Городская снегоуборочная техника завалила выходы из частных домов на ул. Дульной в Туле

В редакцию Myslo обратилась жительница дома на ул. Дульной, 74 Ольга Свиридова. Она рассказала, что после уборки снега с проезжей части жители частного сектора не могут выйти из своих домов.

— Движение на проезжей части у нас оживленное. После снегопада коммунальщики засыпали дорогу песком, а затем сгребли его на обочину. Сугроб от такой «уборки» теперь начинается прямо возле дверей наших домов. Полноценного тротуара у нас нет, лишь небольшая тропинка. И вся она завалена. Мы не можем выйти. Позвонили в администрацию — сказали, что разберутся. Но пока снег так и лежит.

Myslo запросил комментарий у администрации города Тулы. И вот что нам ответили:

— В соответствии с Правилами благоустройства территории МО город Тула содержание и благоустройство территорий осуществляется собственниками земельных участков, если иное не предусмотрено законом или договором, либо организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельности.

Содержание территорий включает в себя, в частности, сгребание и подметание снега, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований). Для индивидуальных жилых домов и земельных участков границы прилегающей территории составляют один метр со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) от границы индивидуального жилого дома (в случае, если земельный участок не образован) или земельного участка, предоставленного для его размещения.

В случае если снежные массы находятся на неразграниченной территории, вывоз снега производится силами организации, выполняющей работы по уборке снега в муниципальном образовании. В таком случае необходимо обратиться с заявлением на вывоз снега в главное управление по своему территориальному округу.

Жителям улицы Дульной городская администрация посоветовала обратиться в теруправление по Зареченскому округу для решения проблемы.