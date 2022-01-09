Фото Алексея Горохова.
В ближайшую неделю в Тульской области может выпасть вся январская норма снега
О сильных снегопадах предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Евгений Тишковец в своем инстаграме сделал прогноз для Москвы: в ближайшие семь суток на столицу может обрушиться почти весь январский объем снега.
«Сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Это может привести к падению деревьев и критическим нагрузкам на крыши», — приводит слова эксперта РИА.
В Туле, что всего в 200 км от Москвы, по прогнозам, также ожидается снежная неделя. По данным Гисметео, «Фобос» и Яндекс. Погоды, снегопады начнутся сегодня и продолжатся до 17 января. Самыми снежными днями станут понедельник, 10 января, и четверг, 13 января. Гидрометцентр России не так категоричен в прогнозах и предсказывает сильный снегопад лишь завтра, 10 января.
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