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В ближайшую неделю в Тульской области может выпасть вся январская норма снега
Фото Алексея Горохова.

В ближайшую неделю в Тульской области может выпасть вся январская норма снега

О сильных снегопадах предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Евгений Тишковец в своем инстаграме сделал прогноз для Москвы: в ближайшие семь суток на столицу может обрушиться почти весь январский объем снега.
 
«Сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Это может привести к падению деревьев и критическим нагрузкам на крыши», — приводит слова эксперта РИА.
 
В Туле, что всего в 200 км от Москвы, по прогнозам, также ожидается снежная неделя. По данным Гисметео, «Фобос» и Яндекс. Погоды, снегопады начнутся сегодня и продолжатся до 17 января. Самыми снежными днями станут понедельник, 10 января, и четверг, 13 января. Гидрометцентр России не так категоричен в прогнозах и предсказывает сильный снегопад лишь завтра, 10 января.
 
 
 
 
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