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Десантник, терьер и огромный гном: Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!

Десантник, терьер и огромный гном: Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!

Публикуем фотографии, которые горожане прислали на конкурс Myslo в Instagram.

Несколько дней потепления, много снега - погода в Туле благоволила! И вот множество снеговиков появились в тульских дворах и парках. Многие - совершенно удивительные! Например, снеговик в одном из дворов на ул. Пузакова:

Пользуясь случаем, Myslo провел в своем Instagram-аккаунте конкурс на лучшего снеговика (подробности здесь). За два дня нам в директ прислали фото замечательных снеговиков! 

Вот такого неустойчивого чернобрового ВДВшника с усами:

Наноснеговичка:

Яркого тигра, символа года (вокруг - другие работы мастера разных лет):

Нам очень понравился гном (хотя можно ли назвать гномом фигуру в человеческий рост?!):

А еще - потрясающий терьер с ул. Белкина:

Собрали всех снеговиков в нашей галерее. Какой вам понравился?

Слепили лучше? Выкладывайте в комментариях!

 
Галерея
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 1
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 2
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 3
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 4
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 5
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 6
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 7
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 8
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 9
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 10
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 11
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 12
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 13
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 14
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 15
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 16
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 17
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 18
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 19
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 20
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 21
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 22
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 23
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 24
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 25
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 26
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 27
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 28
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 29
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 30
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 31
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 32
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 33
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 34
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 35
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 36
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 37
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 38
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 39
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 40
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 41
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 42
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 43
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 44
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 45
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 46
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 47
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 48
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 49
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 50
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 51
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 52
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 53
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 54
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 55
Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!, Фото: 56
показать все фотографии
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:30 +8
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