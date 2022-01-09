Десантник, терьер и огромный гном: Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!

Публикуем фотографии, которые горожане прислали на конкурс Myslo в Instagram.

Несколько дней потепления, много снега - погода в Туле благоволила! И вот множество снеговиков появились в тульских дворах и парках. Многие - совершенно удивительные! Например, снеговик в одном из дворов на ул. Пузакова:

Пользуясь случаем, Myslo провел в своем Instagram-аккаунте конкурс на лучшего снеговика (подробности здесь). За два дня нам в директ прислали фото замечательных снеговиков!

Вот такого неустойчивого чернобрового ВДВшника с усами:

Наноснеговичка:

Яркого тигра, символа года (вокруг - другие работы мастера разных лет):

Нам очень понравился гном (хотя можно ли назвать гномом фигуру в человеческий рост?!):

А еще - потрясающий терьер с ул. Белкина:

Собрали всех снеговиков в нашей галерее. Какой вам понравился?

Слепили лучше? Выкладывайте в комментариях!