Десантник, терьер и огромный гном: Посмотрите, каких снеговиков лепят туляки!
Публикуем фотографии, которые горожане прислали на конкурс Myslo в Instagram.
Несколько дней потепления, много снега - погода в Туле благоволила! И вот множество снеговиков появились в тульских дворах и парках. Многие - совершенно удивительные! Например, снеговик в одном из дворов на ул. Пузакова:
Пользуясь случаем, Myslo провел в своем Instagram-аккаунте конкурс на лучшего снеговика (подробности здесь). За два дня нам в директ прислали фото замечательных снеговиков!
Вот такого неустойчивого чернобрового ВДВшника с усами:
Наноснеговичка:
Яркого тигра, символа года (вокруг - другие работы мастера разных лет):
Нам очень понравился гном (хотя можно ли назвать гномом фигуру в человеческий рост?!):
А еще - потрясающий терьер с ул. Белкина:
Собрали всех снеговиков в нашей галерее. Какой вам понравился?
Слепили лучше? Выкладывайте в комментариях!