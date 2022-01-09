Андрей Клюкин: «Решение было настолько мужским, что это вернуло мне веру в политическую жизнь в стране»

Фото из архива Myslo.

Организатор «Дикой мяты» рассказал в интервью Афиша Daily про то, что ждет фестиваль в будущем, про риск и «пацан сказал — пацан сделал».

В июне 2021 года внезапно, из-за всплеска ковида отменили фестиваль «Дикая мята». Буквально за несколько часов до начала.

Фестиваль спасла помощь тульского губернатора и мощнейшая общественная поддержка: многие спонсоры отказались от возмещения убытков, артисты высказали решение сыграть на следующем фестивале за 1 рубль, зрители скупали билеты на год вперед.

В итоге «Дикая мята» не погибла, а даже выросла. И у нее, а точнее, у ее организаторов, большие планы на будущее. Об этом Андрей Клюкин рассказал в интервью Афише Daily

—Я был в шоке и не понимал, как жить дальше. Что бы такое продать, чтобы отдать 96 млн рублей.

В ночь отмены я лег спать утром в полшестого или в пять, а в семь или в восемь утра нам позвонили и сказали: «Слушайте, с вами губернатор хочет увидеться». Я был уверен, что губернатор скажет так: «Андрей, посмотри, пожалуйста, на свое разрешение на фестиваль. Там написано, что в случае взрывного роста ковида наше разрешение отзывается. Дверь там».

Но случилось по-другому. Но мы приехали в правительство, нас сразу ведут в кабинет. Губернатор говорит: «Здравствуйте, я Дюмин Алексей Геннадьевич. Я разрешил фестиваль и я же его отменил. Это очень тяжелое и сложное для меня решение, но я принимаю на себя ответственность. Приношу извинения зрителям, приношу извинения организаторам фестиваля. И мы окажем помощь фестивалю и сейчас, и в будущем». Я оцепенел, так как впервые в моей практике политик такого уровня реально не включил стрелки, а принял ответственность за решение на себя.

Потом, когда камеры ушли, он сказал: «Представим себе ситуацию, что я сразу вам за месяц до фестиваля сказал, что ничего не будет. Что бы было?»

Я: «Ну как что? Мы бы все это не построили: 5 сцен, водопровод, десятки ресторанов, детский сад, сотни шатров».

Он говорит: «Присылайте сметы».

Мы собрали все сметы, нам закрыли оперативные расходы. Мы расплатились с рабочими, которые стояли у нас на поле, с техниками, сценами. Понятно, что эти деньги не покрыли и половины всех фестивальных расходов, но без них мы бы были банкротами и в окружении десятков судебных процессов. Решение губернатора было настолько мужским, что мне это вернуло веру в политическую жизнь в стране. Это был первый руководитель такого уровня, который «пацан сказал — пацан сделал». Это был первый случай в моей жизни, а мне почти 50. Понимаешь?

Рассказал Клюкин и о том, что ждет фестиваль.