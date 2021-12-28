

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

— Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Это самый долгожданный, самый добрый праздник. В эти дни мы дарим подарки, говорим тёплые слова близким и загадываем желания; подводим итоги и строим планы на будущее.

Мы достойно провели 2021 год. Вместе преодолевали трудности. Добились успехов — в экономике, строительстве, культуре и других сферах. Этот год показал, как важно поддерживать друг друга, заботиться и помогать.

Пусть Новый 2022 год принесёт как можно больше радостных событий и новых достижений. Пусть ваши родные и друзья будут здоровы. Пусть всё задуманное получается.

Желаю вам и вашим семьям добра, счастья и благополучия! С праздником!



Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы.

— Дорогие земляки! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти зимние праздники наполнены особым светом радости и тепла, они связаны с ожиданием чуда и добрых перемен.

Пусть исполнятся все ваши самые заветные желания, а рядом всегда будут близкие, родные люди и верные друзья.

Уверен, что вместе мы приумножим достигнутое, и наступающий 2022 год станет успешным и счастливым.

Желаю всем жителям Тульской области крепкого здоровья, добра и праздничного настроения!



Ольга Слюсарева, глава МО город Тула, Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы.

— Уважаемые туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!

Наступают самые любимые и радостные праздники для каждого из нас. Новогодние дни наполнены ожиданием чуда и исполнения самых заветных желаний. В любом возрасте мы надеемся на лучшее, верим в то, что мечты обязательно сбудутся.

Встречая 2022 год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, строим планы на будущее. Тула встречает Новый год с уверенными и стабильными показателями во всех сферах. Продолжается строительство школ и детских садов, спортивных объектов, ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры. Наш любимый город динамично развивается. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы тулякам было комфортно здесь жить, работать, учиться, растить детей.

Дорогие друзья! Пусть грядущий год станет временем позитивных перемен, воплощения в жизнь смелых планов. Пусть в каждом доме и семье царят благополучие и взаимопонимание, тепло и уют. Крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и уверенности в завтрашнем дне. Счастья, мира и добра! С праздником!



Николай Петрунин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

— Уважаемые жители Тульской области и города-героя Тулы!

Наступает самый волнующий, самый любимый и самый радостный праздник, когда мы с особой теплотой и искренностью говорим друг другу: «С Новым годом! С новым счастьем!»

Минувший год был сложным. Но он научил нас бережнее относиться друг к другу, еще больше дорожить живым общением с родными и близкими, ценить бескорыстную помощь и самим быть щедрыми на доброту и участие.

Впереди — время новых свершений, интересных встреч, личных побед и достижений. Пусть в новом году все мы будем здоровы и счастливы!

Пусть всем нашим начинаниям сопутствует удача, сбудутся заветные мечты, оправдаются самые светлые надежды! С наступающим Новым годом! С новым счастьем!



Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

— Уважаемые туляки! Дорогие друзья!

Скоро наступит Новый год, а 2021-й уйдет в историю. В нем были разные мгновения, из которых состоит жизнь каждого человека. Пусть все трудности останутся в уходящем году, а 2022-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей.

Нам предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются целеустремленность, трудолюбие и преданность делу, которые послужат нам залогом того, что все задуманное — исполнится.

Убеждён, что все вместе мы сумеем приумножить достижения и славу Тульской земли!

От всей души желаю всем исполнения желаний, крепкого здоровья и удачи!

Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Надежда Школкина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. — Дорогие туляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Это долгожданные, во многом семейные, праздники! А для кого-то — ещё и короткая передышка, чтобы перевести дух, оглянуться на сделанное в уходящем году и поразмышлять о планах на будущее. По себе знаю, чем дольше мы живём, тем быстрее пролетают дни, да что уж там говорить — целые годы, мешая порой порадоваться за свои успехи и успехи близких. Поэтому в эти праздники я желаю вам спокойствия и домашнего уюта. Найти время и возможность сказать своим близким и друзьям самые добрые слова. Конечно же, всем желаю отличного здоровья и крепкого иммунитета, а также не бояться строить амбициозных планов; ведь чем грандиознее цель, тем больше шансов у неё сбыться. Это моё главное напутствие для молодых людей. И пусть для всех нас 2022 год будет необычным и добрым на приятные новости.



Дмитрий Федотов, депутат Тульской городской Думы 6-го созыва.

— Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Сегодня мы с теплотой в душе вспоминаем лучшие моменты уходящего года. Да, иногда было непросто, но мы стойко выдержали все невзгоды.

И вот на пороге Новый год — он полон новых моментов счастья, новых свершений. А мы, в свою очередь, полны надежд и веры в лучшее.

Я от всего сердца желаю вам, чтобы предстоящий год оправдал все ожидания и планы, в каждой семье царили любовь, благополучие и достаток, все родные и близкие были здоровы.

Пусть сбудутся все заветные мечты! Отличного новогоднего настроения и счастливого Нового года! С праздником!

Дмитрий Афоничев, депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, первый заместитель генерального директора — технический директор ООО ПП «Мехмаш».

— Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Эти два праздника для всех нас являются самыми долгожданными и запоминающимися. Каждый год мы ждем от них новогоднее волшебство, приятные изменения, радостные эмоции и, конечно же, подарки.

Уходящий год запомнится нам реализацией разнообразных проектов, созидательными делами и мероприятиями, направленными на улучшение качества жизни и быта, повышение благоустройства домов и территорий и многим другим. Вынужденные ограничения сплотили нас и сделали только сильнее, научили жить в новых реалиях.

Уверен, что новый 2022 год будет не менее интересным, насыщенным, памятным на события, чем год уходящий. Только командная слаженная работа поможет добиться нам дальнейших успехов в деятельности, делах и начинаниях, справиться со всеми возникающими вопросами.

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть 2022 год станет для вас и ваших близких успешным, воплотит все замыслы, будет наполнен добротой человеческих отношений, радостью и оптимизмом!

Александр Швыков, депутат Тульской городской Думы, секретарь Тульского отделения партии «Единая Россия», генеральный директор ООО ПП «Мехмаш».

— Приближаются Новый год и Рождество — самые любимые, самые добрые праздники, которые наполнены теплым светом семейного очага, ожиданием чуда и надеждами на будущее.

В предновогодние дни особенно приятно вспомнить о хорошем. Несмотря на то, что уходящий 2021 год был непростым, он запомнился многими добрыми делами. Благодаря сплоченности и продуктивной работе удалось решить немало вопросов и реализовать большое количество проектов.



Наш город из года в год преображается, становится благоустроенным и уютным. Наступающий год несёт новые планы, открывает новые перспективы, дает возможность совместными усилиями сделать наш город красивее, а жизнь горожан — комфортнее. Надеюсь, что мы сумеем продолжить все успешные проекты, воплотим в жизнь самые смелые идеи, сделаем много полезного для нашей родной земли.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам здоровья и счастья! Пусть сбудутся все самые заветные мечты, и в каждый дом придут мир, любовь, благополучие и удача.

С наступающим Новым годом!

Илья Курилов, генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

— Дорогие жители города Тулы и Тульской области! Примите сердечные и искренние поздравления от коллектива Императорского тульского оружейного завода и от меня лично с наступающим Новым Годом.

Мы стоим на пороге Нового 2022 года. Самое время подвести итоги. Судьбоносный и поворотный для будущего России, уходящий год заставил нас сплотиться, ясно осознать, что мы — единый народ, которому по силам любые трудности. Мы выросли как команда. За всеми нами стоят сотни реальных дел — благоустройство городов нашего края, создание новых рабочих мест, забота о здоровье и просвещении наших детей. Спасибо вам за неравнодушие и труд на благо нашей Тульской области.

Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют. Пусть сбудутся все желания и мечты. Удачи вам, радости, здоровья! С праздником!



Евгений Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

— Дорогие туляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

В преддверии замечательных зимних праздников принято подводить итоги и строить планы. Мы традиции верны. В уходящем году было немало трудностей, но с ними удалось справиться и поставленные задачи выполнить.

Хочу поблагодарить весь коллектив Туламашзавода за ответственное отношение к своим обязанностям, за дисциплинированность и большую работу, которую мы проделали вместе, чтобы продолжить каждодневный созидательный труд, чтобы жизнь шла своим чередом, чтобы были реальные возможности для воплощения намеченных планов.

Пусть год, с которым прощаемся, останется в памяти как один из этапов на пути к осуществлению мечты. Пусть живет в сердцах вера в то, что мир станет лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. А в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — душевное тепло, понимание и заботу!

Искренне желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Владимир Маслов, председатель совета директоров группы компаний «АГРОЭКО».

— Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Несмотря на затяжную пандемию, региону за этот год удалось сохранить темпы развития. Выросли объемы инвестиций, уровень занятости превысил допандемийные показатели, область оказалась в лидерах национального рейтинга качества жизни.

Жители Тульской области — это позитивные и профессиональные люди. В этом я убедился за годы работы «Тульской мясной компании» в регионе. Безусловно, с такими людьми нам всем удастся сделать «тульское» синонимом слова «отличное». Этой целью задается и наша компания, реализуя проекты в области животноводства, растениеводства и производства комбикормов.

Уверен, следующий год будет наполнен яркими идеями, силой и энергией для их воплощения. Желаю вам мирного неба над головой, счастья и семейного благополучия!

Счастливого Нового года и Рождества!



Евгений Зубицкий,

президент Промышленно-металлургического холдинга.

— Дорогие туляки и жители региона! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю здоровья и благополучия родным и близким, тепла и уюта домашнего очага, гармонии с самими собой и окружающим миром. Пусть Новый год будет щедрым на успех, вас ждут яркие радостные эмоции, долгожданные путешествия и встречи с дорогими сердцу людьми!

Благополучия, стабильности, процветания, крепкого здоровья и бодрости духа вам и вашим близким! Пусть праздничное настроение наполнит ваш дом теплом, уютом и счастливыми улыбками!

Николай Афанасьев, генеральный директор строительной компании «Внешстрой».

— Уважаемые туляки! Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, открытия и победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания — ясные и конкретные планы развития, реальные возможности и их воплощения в жизнь.

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир обязательно станет лучше и добрее.

Пусть в новом году для всех туляков постоянными спутниками будут удача, хорошее настроение и радость от сбывшихся желаний, в семьях — уважение, гармония и любовь, в домах и квартирах — достаток, тепло и уют, а трудности и невзгоды обойдут стороной. Желаю всем тулякам крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Борис Сокол,

президент химической компании «Щекиноазот».

— Уважаемые земляки! Дорогие партнеры, коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Тепло и радость этих светлых дней согревают нас в холодную зимнюю пору, освещают жизнь и привносят в нее самые прекрасные и волшебные моменты!

Подводя итоги уходящего года, мы с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее, строим созидательные планы в бизнесе и личной сфере. Год 2021-й не был легким, каждый из нас решал серьезные задачи, направленные на сохранение здоровья, стабильности в условиях пандемии, на преодоление трудностей. Вместе с тем нам удалось приобрести колоссальный опыт, укрепить деловые отношения, в полной мере познать ценность человеческого общения, дружбы, взаимопомощи, сплоченности.

Для компании «Щекиноазот» уходящий 2021-й стал годом промышленного старта нового проекта: 8 октября был дан рабочий пуск установке Метанол-500! В параллельном режиме шло строительство трех заводов: Метанол-500, Азотная кислота/Аммиачная селитра, Аммиак/Карбамид.

Стратегия развития предприятия, по которой мы реализовали за последние 16 лет 20 проектов, инвестировав в них 2 млрд долларов, — это три масштабных этапа: стабилизация, рост, диверсификация.

Новые проекты компании, которыми мы теперь занимаемся, отнесены уже к третьему этапу Стратегии. Мы переходим от выпуска сырья на своей площадке к производству продуктов высокой степени переработки, открываем для себя новые ниши и рынки сбыта.

Успех греет душу, но всегда есть нечто большее, что определяет работу, во имя чего она осуществляется.

Труд для Отечества, на пользу людей и социума. Забота о природе и экологическом благополучии региона. Передовые технологии. Химическая индустрия как искусство и одномоментное творчество и труд тысяч профессионалов. Устремленность в будущее. Бизнес, приносящий пользу обществу. Таков сегодня «Щекиноазот».

Благодарю коллектив предприятия, всех наших друзей, партнеров, представителей власти и банковского сектора за совместную деятельность в 2021 году! Желаю вам, вашим близким добиться новых успехов в 2022 году! Пусть он исполнит все добрые намерения и мечты! Пусть порадует свершениями и победами! Крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья вам и вашим родным!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области, генерал-майор полиции.