Немецкое кино, концерты, спектакли и мастер-классы: куда в Туле сходить в новогодние каникулы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

31 декабря с 23:00 до 02:00 туляки и гости областного центра на главной площади города смогут посмотреть видеотрансляцию новогодних концертно-развлекательных телепрограмм, а в 23:55 - поздравление Президента РФ Владимира Путина и фейерверк.



1 января на Казанской набережной состоится Легкоатлетический забег «Новогодняя миля».



До 10 января Музейный квартал в Туле встретит гостей в новогодней стилистике. Филиал Государственного исторического музея приглашает на театрализованное представление «Новый год и Рождество в эпоху Романовых». Подробнее тут: https://tula.shm.ru/



С 24 декабря в Тульской области проходит новогодняя акция «Тайный Санта». В историческом центре Тулы по специальным наклейкам можно найти места для обмена подарками. Купив подарок за 300 рублей другому гостю, Вы выберете под ёлкой подарок для себя. Подробнее здесь – https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=306331



До 7 января на Казанской набережной в Туле по традиции проходит конкурс креативных елок – необычных новогодних арт-объектов, созданных организациями и общественными объединениями. 7 января состоится церемония награждения победителей конкурса.



На площади Ленина уже пятый сезон работает Губернский каток. Билет для посещения катка можно БЕСПЛАТНО забронировать на сайте https://katok.tularegion.ru/ или получить в пункте регистрации при входе.



До 7 января на центральной площади работают новогодняя гастрономическая ярмарка и парк аттракционов.



С 1 по 9 января в кластере «Октава» перед гостями будут выступать популярные музыкальные группы. Среди них: Мара, Django Friends, Банк, RHO, Акустик бой, Михаил Мишурис и Дороги меняют цвет. Поклонников джаза будут ждать 6 января на фестивале «Джазовая провинция». Для детей и взрослых запланированы мастер-классы, шоу и спектакли. Пройдет совместный проект с Гете-институтом: туляки и гости города смогут посмотреть немецкое кино. Почти все показы пройдут на немецком языке с русскими субтитрами. На рождественском маркете можно будет купить подарки и необычные сувениры. А на фотосессии с хаски — зарядиться позитивом и атмосферой северной сказки. Полная афиша здесь: oktavaklaster.ru



4-6 января с 16:00 до 19:00 в Туле выступят диджеи «Аудиошколы DJ Грува». Организаторы фестивалей «Дикая Мята. GREEN», VIOLET и кэмпа Wild Mint Camp попросили молодых и талантливых диджеев создать музыкальное настроение грядущих опен-эйров. Среди выступающих — SOMNIA, музыкальный продюсер и участник опен-эйра VIOLET, преподаватели школы DJ AKS и DZHURA, официальный артист Чемпионата мира по футболу-2018, Олимпийских игр-2014 и резидент Radio Record DJ Peretse и другие. Выступления пройдут на трех площадках: в «Искре», новом городском пространстве в историческом центре города (ул. Советская, д. 11); во дворе ресторана Well Well Well (ул. Металлистов, д. 13); а также в пространстве возле Поленовского подворья (Центра семейной истории, в районе ул. Благовещенской, д. 8А). Вход свободный.



6 января с 13:00 до 15:00 на площади Ленина театр «Эрмитаж» пригласит на Мандариновый сочельник с показом уличного спектакля «Мандариновая принцесса».

7 января в 18:00 на Большой сцене Казанской набережной актеры покажут самую волшебную рождественскую историю «Щелкунчик». А в 20:00 состоится Рождественский бал бенгальских огней и фаер-шоу, после которого над Тулой разольётся рождественский колокольный звон.



Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники - здесь: tula.ru