Как будут работать отделения МРЭО в новогодние праздники?
Публикуем график работы.
1, 2 и 7 января во всех МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области выходные дни.
3 января:
- отделение № 7 — 09.00−18.00, г. Донской, ул. Заводская, д. 1-а. Тел. 8 (48746) 5−39−15;
- отделение № 12 — 09.00−18.00, г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19-а. Тел. 8 (48751) 6−08−92.
4 января:
- отделение № 6 — 09.00−18.00, г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7. Тел. 8 (48753) 6−30−05.
- отделение № 9 — 09.00−18.00, г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5. Тел. 8 (48741) 6−09−26.
- отделение № 10 — 09.00−18.00, г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5. Тел. 8 (48762) 6−79−70.
5 января:
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отделение № 1 — 09.00−18.00, 192-й км автодороги «Крым». Тел.:
8 (4872) 32-44-00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.
- отделение № 8 — 09.00−18.00, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139. Тел. 8 (48741) 6−17−54.
- отделение № 11 — 09.00−18.00, г. Суворов, ул. Строителей, д. 2. Тел. 8 (48763) 2−60−03.
6 января:
-
отделение № 1 — 09.00−18.00, 192-й км автодороги «Крым». Тел.:
8 (4872) 32-44-00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.
- отделение № 8 — 09.00−18.00, г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139. Тел. 8 (48741) 6−17−54.
- отделение № 11 — 09.00−18.00, г. Суворов, ул. Строителей, д. 2. Тел. 8 (48763) 2−60−03.
8 января:
- отделение № 6 — 09.00−18.00, г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7. Тел. 8 (48753) 6−30−05.
- отделение № 9 — 09.00−18.00, г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5. Тел. 8 (48741) 6−09−26.
- отделение № 10 — 09.00−18.00, г. Новомосковск, Узловский проезд, д .5. Тел. 8 (48762) 6−79−70.
9 января:
- отделение № 7 — 09.00−18.00, г. Донской, ул. Заводская, д. 1-а. Тел. 8 (48746) 5−39−15.
- отделение № 12 — 09.00−18.00, г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19-а. Тел. 8 (48751) 6−08−92.
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