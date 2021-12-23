Как будут работать отделения МРЭО в новогодние праздники?

1, 2 и 7 января во всех МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области выходные дни.

20 декабря, в 15:35,

20 декабря, в 15:35, 88 4185 9

вчера, в 11:18,

вчера, в 11:18, 6 1830 1

сегодня, в 13:34,

сегодня, в 13:34, 21 700 1

сегодня, в 16:54,

сегодня, в 16:54, 3 400 0

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