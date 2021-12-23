Титул «Миссис Тула — 2022» выиграла Карина Иванова

Фото МА Linda.

На сцене Тульской областной филармонии состоялся областной конкурс красоты, который в нашем регионе проводится юбилейный десятый раз.

Областной конкурс «Миссис Тула» — яркое праздничное шоу для всей семьи, в конкурсе принимают участие женщины, имеющие детей. В финальном шоу конкурсантки вышли на сцену со своей семьей, показали творческие номера (танцы, песни, монологи, сценки), порадовали жюри и зрителей дефиле в вечерних платьях.

По результатам выходов места распределились следующим образом.

Титул «Миссис Талант — 2022» с вокальным номером завоевала Илона Лязгина.

«1-ая вице-миссис Тула — 2022» — Кристина Семизарова.

Корону победительницы конкурса «Миссис Тула — 2022», а также титул «Миссис Подиум» получила Карина Иванова.

Все конкурсантки получили титулы и короны:

«Миссис Артистичность» — Ольга Садаускене.

«Миссис Стиль» — Наталия Легкоступ.

«Миссис Фото» — Ольга Кисленко.

«Миссис Семья» — Нина Ткаченко.

Победительнице конкурса Карине Ивановой 27 лет, она работает учителем русского языка и литературы в ЦО № 24. Много лет занимается танцами. А в творческом номере Карине помогали учащиеся из ее Центра образования.

Семья Карины — сын Мирон, первого января ему исполнится три года.

— Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что мне очень хотелось заявить о себе. Победа придала мне уверенности в своих силах, повысила самооценку. Конкурс дал мне толчок двигаться дальше, развиваться, не стоять на месте. Самым волнительным для меня был творческий выход: мы приехали на конкурс почти к началу, и я с ребятами не успела повторить танец. Спасибо всем девушкам — участницам конкурса — за поддержку. Все были очень дружелюбные, открытые, общительные. Мы и сейчас переписываемся, делимся фотографиями и видео. Думаю, мы еще обязательно увидимся!

Официальный организатор: модельно-артистическое агентство Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.