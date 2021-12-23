«В этом году я вела себя отвратительно»: представляем нового участника конкурса писем Деду Морозу
Юная тулячка честно призналась, чтобы была непослушной. Но очень обещает исправиться.
Знакомьтесь еще с одной участницей конкурса Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу — это девятилетняя Виктория. О дочери рассказала ее мама Елена Гейнрихс:
— Вика учится в 3-м классе, любит рисовать, проводить время с друзьями; заботится о своих питомцах (морских свинках).
Вот такое письмо она написала Дедушке:
Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?
Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.
А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!
Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.
Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.
Друзья, ждем ваших историй!