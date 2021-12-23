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«В этом году я вела себя отвратительно»: представляем нового участника конкурса писем Деду Морозу
Фото из архива Myslo.

«В этом году я вела себя отвратительно»: представляем нового участника конкурса писем Деду Морозу

Юная тулячка честно призналась, чтобы была непослушной. Но очень обещает исправиться.

Знакомьтесь еще с одной участницей конкурса Myslo на самое трогательное письмо Деду Морозу — это девятилетняя Виктория. О дочери рассказала ее мама Елена Гейнрихс:

— Вика учится в 3-м классе, любит рисовать, проводить время с друзьями; заботится о своих питомцах (морских свинках).

Вот такое письмо она написала Дедушке:

 

 

Специально к Новому году Myslo запускает конкурс на самое трогательное письмо Деду Морозу. Расскажите нам по секрету, что ваши дети/братья/сестры/племянники попросили у главного новогоднего волшебника. Ведь именно вы получили это письмо, не так ли?

Что от вас нужно? Присылайте на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс Myslo» фото письма и напишите немного о его маленьком авторе.

А если у вас сохранилось ваше письмо, которое вы писали в детстве, тоже присылайте!

Редакция Myslo выберет три самые трогательные истории. За первое место подарим снегокат, второе — тюбинг, третье — санки.

Заявки принимаем до 27 декабря включительно. 28 декабря подведем итоги. Все письма обязательно опубликуем.

Друзья, ждем ваших историй!

Сюжет: Конкурс Myslo «Самое трогательное письмо Деду Морозу»
«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу
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«Мне робота, а Диане – микрофон!»: публикуем трогательные письма Деду Морозу
вчера, в 12:00, 28 1425 3
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Конкурс Myslo: дарим снегокат за самое трогательное письмо Деду Морозу!
21 декабря, в 16:35, 228 1381 4
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:35 +4
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