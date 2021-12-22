Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники: график

Поликлиники

31 декабря, с 1 по 9 января с 09.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, проводится тестирование на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом.

Кроме того, 3, 4, 6 января с 09.00 до 15.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов можно найти на портале минздрава в разделе «Сервисы».



Областные медучреждения

С 3 по 6 января с 09.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, городская больница № 13 г. Тулы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, центр медицинской профилактики и реабилитации, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, центр детской психоневрологии.



Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях взрослой поликлиники в праздничные дни с 09.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач согласно графику, который размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу: ул. Тимирязева, 97-а.

В детских поликлиниках все праздничные дни, кроме 2 и 9 января, с 09.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. 2 и 9 января — круглосуточно, а в остальные праздничные дни после 15.00 работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, д. 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.



Горячая линия минздрава

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8−800−4444−003 будет работать в штатном режиме с 08.00 до 20.00. Режим работы центра записи на прием к врачу 31 декабря, 8 и 9 января — с 09.00 до 18.00, с 1 по 7 января — с 09.00 до 15.00. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.



Государственные аптеки

Режим работы государственных аптек сети «Фармация» размещен на сайте сети.