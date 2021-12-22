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Президентом Тульской торгово-промышленной палаты избрали Андрея Шестакова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Президентом Тульской торгово-промышленной палаты избрали Андрея Шестакова

Ранее он занимал пост генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области».

21 декабря в Доме Дворянского собрания состоялась отчетно-выборная конференция Тульской торгово-промышленной палаты (ТПП).

От имени губернатора Алексея Дюмина делегатов конференции приветствовал его первый заместитель Вячеслав Федорищев.

— Торгово-промышленной палате удалось объединить все ключевые отрасли промышленности региона: оборонную, пищевую, металлургию, химическую и сельское хозяйство. Палата стала примером того, как должен работать государственный институт развития, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Бывший президент Тульской ТПП Юрий Агафонов подвел итоги ее работы за 2017 — 2021 годы и рассказал о приоритетных направлениях деятельности на следующие пять лет.

Состоялись выборы нового президента: им стал Андрей Шестаков. Ранее он занимал пост генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области». Также на конференции выбрали членов правления и ревизионной комиссии организации.

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