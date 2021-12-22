Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 227 случаев коронавируса, 208 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 167 жителей региона, 64 488 вылечились, 4149 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: