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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 227 случаев коронавируса, 208 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 167 жителей региона, 64 488 вылечились, 4149 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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