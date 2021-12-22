Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 227 случаев коронавируса, 208 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 167 жителей региона, 64 488 вылечились, 4149 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 21:49, 41 2275 -4
вчера, в 17:08, 15 1971 0
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области снизилась заболеваемость ковидом и внебольничными пневмониями»
вчера, в 17:08, 41 1299 -5
вчера, в 13:41, 45 2084 -4
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