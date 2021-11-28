Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 249 случаев заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 249 случаев коронавируса, 240 человек выздоровели, 13 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 67 470 жителей региона, 59 154 вылечились, 3876 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За прошедший день в России выявлено 33 548 новых случаев. За это же время — 1 224 смерти, 30 646 выздоровевших.