Частный дом внутри многоэтажки: какие двухуровневые квартиры продают туляки

Фото: avito.ru

Бытует мнение, что люди делятся на два типа – одни предпочитают жизнь на верхнем этаже высокой «свечки» в центре, а другие никогда ни на что не променяют уют и умиротворенную атмосферу собственного дома. А для тех, кто пока не определился, к какому именно типу он принадлежит, есть промежуточный вариант – двухуровневые квартиры.

В Тульской области предложений, способных заинтересовать подобных взыскательных клиентов, немного – меньше 40. По традиции, для нашего очередного обзора мы выбрали самые интересные из них. Поехали!

две в одной

Самый бюджетный (и, возможно, самый нестандартный) вариант сегодняшней подборки находится в Новомосковске. Двухуровневая двухкомнатная квартира на ул. Генерала Белова продаётся за 5,49 млн рублей.

Судя по всему, она переделана из двух «однушек», расположенных на двух последних этажах обычной пятиэтажки. Площадь – 78 кв. м. в наличии – лоджия, два санузла, АОГВ, теплый пол и современный качественный ремонт. Продавец оставляет кухонный гарнитур и технику, а также кое-что из мебели.

дом высокого социального статуса

Следующий вариант предлагается за 9,5 млн рублей. Это четырехкомнатная квартира с двумя лоджиями, расположенная на ул. Будённого в Туле. Общая площадь – 123 кв. м. На первом этаже – кухня, гостевой санузел, прихожая, просторная гостевая комната с остеклённой лоджией с выходом на второй этаж.

На втором – две спальные комнаты, игровая зона, совмещенный санузел с джакузи. Имеются тёплые полы. Продавец подчеркивает, что «дом высокого социального статуса (интересно, это как?..), образцового содержания и высокой культуры быта, в подъездах и во дворе всегда чисто и уютно».

с мебелью и техникой

На той же ул. Будённого за 11,67 млн рублей продаются четырёхкомнатные апартаменты, расположенные на верхних этажах шестиэтажного дома. Площадь – 152,3 кв. м. На первом этаже имеется просторный холл со встроенным гардеробом, огромная гостиная с шестиметровой лоджией, гостевой санузел, прачечная и большая кухня.

На втором этаже – спальня с гардеробной комнатой и лоджией, кабинет, детская комната и совмещённый санузел. Вся мебель и бытовая техника остаётся новым владельцам.

3 и 4 этаж

На ул. Седова продаётся квартира, расположенная на 3 и 4 этажах типичной девятиэтажки 2012 года постройки. Площадь – 122 квадрата, все комнаты изолированы, огромная кухня, на каждом этаже имеется санузел, лоджия и кондиционер.

Квартира продается с кухонным гарнитуром и встроенными шкафами. По словам продавца, состояние отличное, в шаговой доступности есть все необходимое для комфортного проживания. Ценник – 15 млн рублей.

простор и роскошь

Самый дорогой вариант, представленный в сегодняшнем обзоре, находится в центре Тулы – на ул. Демонстрации. Он занимает 186,5 квадратных метров и располагается на последних этажах девятиэтажного дома. Продавец пишет, что «это ваш частный дом внутри многоэтажки».

На первом этаже – кухня площадью 11,4 кв. м. с высококачественной итальянской мебелью, гостиная, два санузла и жилая комната. На втором этаже – две спальни и гостиная. Все комнаты отделаны с использованием итальянских материалов и обставлены эксклюзивной мебелью. В квартире установлена сигнализация. Стоимость – 19 млн рублей.

Как вам такие апартаменты, друзья? Хотели бы жить в двухуровневой квартире? Делитесь мнениями в комментариях!