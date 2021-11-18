Ёлка «Триумфальная» и каскадные фонтаны: как украсят Тулу к Новому году

Фото из архива Myslo.

Накануне в Туле на площади Ленина начали устанавливать главную ёлку города. Это искусственная ель — «Триумфальная». Как рассказал заместитель директора МКП «Тулагорсвет» Алексей Козин, ее высота вместе с Кремлевской звездой составит 32 метра, диаметр нижнего яруса будет 12 метров.

Ее украсят более 1400 шаров и 70 световых гирлянд. В этом году ёлка засияет по-другому. Для этого дизайнер «Тулагорсвета» разработал новую программу. Напомним, каждый шар на гирлянде программируется отдельно на компьютере.

По всему городу установят более 1600 иллюминационных конструкций — уже ставшие традиционными канделябры, световые деревья, олени, снежинки.

По словам Алексея Козина, в этом году площадь Ленина будет украшена немного по-другому, появятся новые композиции. Какие, он пока оставил в секрете. Тем не менее, перед «белым домом» установят привычные тулякам новогодние арки и пряничный домик.

Из новинок — для новогоднего украшения площади используют иллюминационные фонтаны.

По словам Алексея Козина, это будет световой каскад.

Новогоднюю иллюминацию в городе планируют подключить к 1 декабря. К этой дате засияет и главная ёлка Тулы.