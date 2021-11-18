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Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

Для получения такой льготы семья должна подходить под ряд критериев.

Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий.

«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий»,— говорится в сообщении на сайте Думы.

Детей в семье, которая претендует на льготу, должно быть двое или более (причем получить ее могут как родители, так и дети из таких семей, но с рядом условий).

Новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.

Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн руб. и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья.

На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.

Отмену НДФЛ с продажи жилья для покупки нового ранее поручил обеспечить для семей с детьми президент России Владимир Путин.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:23 0
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