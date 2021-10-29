В Минздраве рассказали, как организовано лечение коронавируса у беременных в Тульской области

В связи с тем, что коронавирусная инфекция при беременности несет угрозу жизни и здоровью и матери, и ребенка, такие пациенты находятся на особом контроле. Об этом сегодня рассказала главный врач роддома №1 Тулы Елена Макарова.

– Я ежедневно в курсе состояния здоровья каждой беременной женщины, которая заболела ковидом, – уточнила Елена Макарова. – Не важно, на амбулаторном лечении женщина находится или в стационаре, каждый день мне предоставляют отчет о развитии болезни у каждой. Помимо меня их курируют пульмонологи, инфекционисты и другие медики. Если состояние женщины среднее или тяжелое, то обязательно посредством телемедицины проводятся консультации с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Если требуется госпитализация, а женщина отказывается, то мы стараемся ее убедить в обратном. Ведь тот штамм коронавируса, который сейчас активен, провоцирует стремительное течение заболевания. И важно, чтобы каждая женщина находилась под постоянным медицинским контролем.

Что касается качества оказания медицинской помощи двум роженицам, которые в начале октября скончались от коронавируса, то по словам Елены Макаровой, сейчас проводится ведомственная проверка по каждому случаю.

– Для нас смерть беременной или родившей женщины – это трагедия. Мы по каждому случаю проводим проверку вне зависимости, были ли публикации в СМИ о них или нет. Мы понимаем горе родственников этих женщин, всю информацию о лечении они могут узнать у главного врача больницы. Для них эта информация абсолютно открыта. Для СМИ же мы не можем раскрывать медицинскую тайну. Могу сказать только, что состояние обеих было тяжелым, по одной из них для корректировки лечения с центром им. Кулакова было проведено 10 консультаций, по второй – 11. Это много, а значит врачи были в курсе, что состояние их угрожает жизни. В прошлом году не было детей, заразившихся от матери коронавирусом, в этом году было уже несколько таких случаев. При этом сама коронавирусная инфекция не является показателем для раннего родоразрешения. Это делается только в случае ухудшения состояния матери или ребенка.

Напомним, одна из женщин, Анастасия Коски, заразилась коронавирусом на седьмом месяце беременности, находясь на сохранении по совету эндокринолога в Яснополянской больнице (Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого). Как рассказывала Настя, беременная она в палате была одна, там еще лежали другие пациентки, и тут к ним положили бабушку. Бабушка кашляла всю ночь, у нее поднялась температура, и вскоре выяснилось, что у нее коронавирус. Всех распустили по домам на самоизоляцию. Все, кто лежал в этой палате, заразились ковидом, в том числе и Настя. 14 сентября она сделала тест, написала мне, что у нее озноб и ее трясет, поднялась температура.

27 сентября Насте сделали кесарево сечение, 30 сентября ее перевели на ИВЛ, а 11 октября она скончалась в следствие заражения крови и двусторонней пневмонии с 80% поражения легких.

Поясняя, как в палате, где лежала Анастасия, оказалась пациента с коронавирусом, Елена Макарова отметила, что плановая госпитализация пациентов в любые больницы региона сейчас возможна только при отрицательном тесте на ковид. При экстренной госпитализации выполняется экспресс тест.

Ранее Елена Макарова рассказала, почему вакцинация при беременности необходима.