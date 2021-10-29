Путин наградил тульскую чиновницу знаком отличия

За безупречную службу.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Глава государства отметил заслуги заместителя председателя комитета – начальника отдела договорно-правовой работы государственно-правового комитета Тульской области Елены Валентиновны Морозовой.

За многолетнюю безупречную государственную службу она награждена знаком отличия «За безупречную службу» XL (40) лет.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Елену Морозову с наградой.