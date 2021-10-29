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Путин наградил тульскую чиновницу знаком отличия

Путин наградил тульскую чиновницу знаком отличия

За безупречную службу.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
 
Глава государства отметил заслуги заместителя председателя комитета – начальника отдела договорно-правовой работы государственно-правового комитета Тульской области Елены Валентиновны Морозовой. 
 
За многолетнюю безупречную государственную службу она награждена знаком отличия «За безупречную службу» XL (40) лет.
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Елену Морозову с наградой.
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