Главный врач роддома № 1 Тулы: «Для беременных ковид смертельно опасен, защититься поможет вакцинация»

О резком подъеме заболеваемости и важности вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции у беременных журналистам рассказала главный врач роддома №1 Елена Макарова.

Она подчеркнула, что четвертая волна коронавирусной инфекции отмечена в целом более быстрым течением заболевания. Это в том числе касается и беременных женщин.

Елена Макарова – Общий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в сентябре. К сожалению, в эту волну намного чаще ковид стал выявляться у беременных женщин. И это очень нас беспокоит, – подчеркнула главный врач роддома. – Вирус мутировал, он стал более агрессивным, болезнь развивается намного стремительнее, а осложнения, которые он вызывает, куда серьезнее. Организм беременной женщины более хрупкий, поэтому сильнее подвержен влиянию инфекции. С учетом этого будущие мамы входят в особую группу риска ввиду угрозы развития тяжелого течения коронавирусной инфекции и возникновения серьезных осложнений.

Елена Макарова подчеркнула:

– Мировая статистика подтверждает, что смертность среди невакцинированных беременных, заболевших коронавирусом, намного выше, чем среди небеременных невакцинированных женщин.

Заражение коронавирусной инфекцией для невакцинированной беременной женщины и будущего ребенка таит много угроз, вплоть до мертворождения. Также высок риск развития тотальной пневмонии у женщины.

– Мутировавший вирус вызывает тотальную пневмонию весьма стремительно. Вроде бы всё было стабильно, и внезапно происходит ухудшение состояния пациентки, порой возникает ситуация, когда мы уже не можем ничего изменить. Остается лишь констатировать, что смертность среди беременных растет. Как правило, все заболевающие не проходили вакцинацию. В прошлом году беременные болели, но не в таком количестве и не так тяжело. Раньше не было таких случае, чтобы на момент обращения у беременной объем поражения легких составлял уже 80-85%. Это страшно.

Как защитить себя беременным и кормящим мамам? Маски, перчатки при нахождении в общественных местах обязательны, также рекомендуется исключить посещение мест массового скопления людей.

– У нас есть обращения от кормящих мам, которые просят дать им справку, что они могут посещать массовые мероприятия, кинотеатры и пр. В пик заболеваемости об этом не может быть и речи. Сейчас лучше ограничиться только продуктовыми магазинами, – отмечает Елена Макарова.

Самый надежный способ защитить беременную женщину и ее будущего малыша – вакцинация.

– Беременная женщина должна защитить себя и малыша от этой страшной напасти, – говорит главный врач роддома. – После 22-й недели беременности разрешено прививаться «Спутником-V». Также разрешено сейчас делать вакцину и кормящим матерям. Особенно я рекомендовала бы привиться всем, кто готовится к беременности, чтобы оградить себя от тяжелейших осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.