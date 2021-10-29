новости
новости
Регистрация
Главный врач роддома № 1 Тулы: «Для беременных ковид смертельно опасен, защититься поможет вакцинация»

Главный врач роддома № 1 Тулы: «Для беременных ковид смертельно опасен, защититься поможет вакцинация»

Мировая статистика подтверждает: у невакцинированных беременных, больных ковидом, риск летального исхода очень высок.

О резком подъеме заболеваемости и важности вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции у беременных журналистам рассказала главный врач роддома №1 Елена Макарова.

Она подчеркнула, что четвертая волна коронавирусной инфекции отмечена в целом более быстрым течением заболевания. Это в том числе касается и беременных женщин.

Елена Макарова

– Общий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в сентябре. К сожалению, в эту волну намного чаще ковид стал выявляться у беременных женщин. И это очень нас беспокоит, – подчеркнула главный врач роддома. – Вирус мутировал, он стал более агрессивным, болезнь развивается намного стремительнее, а осложнения, которые он вызывает, куда серьезнее. Организм беременной женщины более хрупкий, поэтому сильнее подвержен влиянию инфекции. С учетом этого будущие мамы входят в особую группу риска ввиду угрозы развития тяжелого течения коронавирусной инфекции и возникновения серьезных осложнений.

Елена Макарова подчеркнула:

– Мировая статистика подтверждает, что смертность среди невакцинированных беременных, заболевших коронавирусом, намного выше, чем среди небеременных невакцинированных женщин.

Заражение коронавирусной инфекцией для невакцинированной беременной женщины и будущего ребенка таит много угроз, вплоть до мертворождения. Также высок риск развития тотальной пневмонии у женщины.

– Мутировавший вирус вызывает тотальную пневмонию весьма стремительно. Вроде бы всё было стабильно, и внезапно происходит ухудшение состояния пациентки, порой возникает ситуация, когда мы уже не можем ничего изменить. Остается лишь констатировать, что смертность среди беременных растет. Как правило, все заболевающие не проходили вакцинацию.  В прошлом году беременные болели, но не в таком количестве и не так тяжело. Раньше не было таких случае, чтобы на момент обращения у беременной объем поражения легких составлял уже 80-85%. Это страшно. 

Как защитить себя беременным и кормящим мамам? Маски, перчатки при нахождении в общественных местах обязательны, также рекомендуется исключить посещение мест массового скопления людей.

– У нас есть обращения от кормящих мам, которые просят дать им справку, что они могут посещать массовые мероприятия, кинотеатры и пр. В пик заболеваемости об этом не может быть и речи. Сейчас лучше ограничиться только продуктовыми магазинами, – отмечает Елена Макарова.

Самый надежный способ защитить беременную женщину и ее будущего малыша – вакцинация. 

– Беременная женщина должна защитить себя и малыша от этой страшной напасти, – говорит главный врач роддома. – После 22-й недели беременности разрешено прививаться «Спутником-V». Также разрешено сейчас делать вакцину и кормящим матерям. Особенно я рекомендовала бы привиться всем, кто готовится к беременности, чтобы оградить себя от тяжелейших осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция. 

Важно, что доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено. Об этом говорится исследованиях, которые провели группы российских ученых во главе с главным внештатным специалистом по гинекологии Минздрава России, академиком РАН Лейлой Адамян, опубликованных в научном журнале «Проблемы репродукции». 
 
Перед вакцинацией необходимо получить консультацию акушера-гинеколога и терапевта женской консультации. 
 
Напомним, на сегодняшний день после публикации на Myslo Тульский минздрав начал проверку по факту смерти зараженной коронавирусом роженицы в Новомосковске. Кроме этого, к нам в редакцию обратились родственники еще одной тулячки — 31-летней Анастасии Коски, которая, будучи беременной, заразилась коронавирусной инфекцией и вскоре после рождения ребенка скончалась.
Сюжет: Коронавирус
В Тульской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом
сегодня, в 11:45, 36 5093 -6
Кто и как работает в нерабочие дни в Тульской области: разъяснение
Жизнь Тулы и области
Кто и как работает в нерабочие дни в Тульской области: разъяснение
вчера, в 17:53, 75 10967 -17
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 230 случаев заболевания, 18 человек умерли
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 230 случаев заболевания, 18 человек умерли
вчера, в 11:00, 29 2460 -7
В больницах Тульской области пациентов с COVID-19 лечат ординаторы
Жизнь Тулы и области
В больницах Тульской области пациентов с COVID-19 лечат ординаторы
27 октября, в 20:32, 245 3945 5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
вакцинациябеременностьмутировавший вирускоронавирус
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле за смерть каменщика на стройке судят гендиректора подрядной организации
В Туле за смерть каменщика на стройке судят гендиректора подрядной организации
Николай Воробьев: «Депутаты Тульской областной Думы приступили к рассмотрению проекта бюджета региона на 2022 год»
Николай Воробьев: «Депутаты Тульской областной Думы приступили к рассмотрению проекта бюджета региона на 2022 год»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.