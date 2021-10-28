Кто и как работает в нерабочие дни в Тульской области: разъяснение

Фото из архива Myslo.

О том, кто может работать в нерабочие дни, сегодня в ходе брифинга рассказал министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.

В связи с осложнением эпидобстановки по коронавирусу и согласно поручению Президента в Тульской области объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

О том, кто может работать в нерабочие дни, сегодня в ходе брифинга рассказал министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов.

По QR-кодам для посетителей – организации общепита (до 23.00) и гостиницы, бассейны и фитнес.

Не работают: рынки, ярмарки, торговые центры и торгово-развлекательные центры.

Концерты с 30 октября в регионе запрещены.

Магазины, торгующие одеждой, обувью или текстилем закрыты с 30 октября для посетителей. Допускаются только самовывоз и доставка.

Работают: магазины зоотоваров, салоны связи, продовольственные магазины, торговые точки, продающие средства реабилитации, аптеки, оптики, цветочные, автозапчасти (при условии, что в ассортименте имеются горюче-смазочные материалы) и автозаправки, шиномонтаж, ремонт часов и обуви, ломбарды, магазины детских товаров (если они расположены вне торговых центров).

Также продолжат работу салоны красоты и фитнес-центры.

Вне торговых центров могут работать нестационарные торговые объекты (площадью до 9 кв. м).

Дистант: с 30 октября ограничена работа организаций дополнительного образования, то есть тех, для работы которых требуется лицензия. В том числе автошколы, они могут продолжить работу только дистанционно.

При этом различные детские секции, танцевальные студии и кружки могут продолжить работу, поскольку не относятся к сфере дополнительного образования.

Спортивные мероприятия разрешены без присутствия зрителей.

Все непродовольственные магазины, в том числе косметики, парфюмерии, одежды, обуви и др. могут работать только в формате доставки и самовывоза, но за исключением тех, которые размещаются в торговых центрах. В последнем случае возможна только доставка.

– Доставку из магазинов, расположенных в торговых центрах, можно понимать в том числе как получение товара за пределами торгового центра – пояснил Вячеслав Романов. – Сотрудники торговых центров, магазинов и офисов, расположенных в ТЦ, могут после 30 октября выходить на работу для обеспечения работоспособности организаций и ведения дистанционной торговли и доставки заказов.

Для уточнения разрешенных форм работы предприниматели могут обратиться на горячую линию центра «Мой бизнес» – 8 (800) 600-77-71 или в Телеграм-канал «Спроси про бизнес».

Читайте также:

Больницы, поликлиники, стоматологии и прививочные пункты: как работают тульские медучреждения с 30 октября по 7 ноября

Почтовые отделения изменят график работы

Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы с 30 октября по 7 ноября

Как будут работать тульские МРЭО с 30 октября по 7 ноября

Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям