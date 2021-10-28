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Нацпроект «Производительность труда»: Малиновский комбинат ЖБИ оптимизировал производство

Нацпроект «Производительность труда»: Малиновский комбинат ЖБИ оптимизировал производство

28 октября директор тульского Фонда развития промышленности Дмитрий Пронин с рабочим визитом посетил Малиновский комбинат ЖБИ.

Предприятие вошло в нацпроект «Производительность труда» в сентябре 2020 года. Для пилотного проекта был выбран поток изготовления водоотводных лотков, он обеспечивает до 90% прибыли компании. Специалисты Регионального центра компетенций провели диагностику потока и выявили более 30 проблем на различных этапах производственного цикла.
 
 
В рамках проекта внедрили основные инструменты бережливого производства, обучили персонал, создали стандарты для операторов, систематизировали склад и оптимизировали процесс транспортировки готовой продукции.
 
 
Это позволило компании повысить выработку на основном производстве – потоке водоотводных лотков – на 35%. Благодаря улучшениям сократилось время на выпуск готовой продукции почти в два раза и высвободилось почти 40% запасов в потоке.
 
 
«Система мотивации сотрудников стала более прозрачной – теперь каждый может проверить правильность начисления зарплаты, ведь они самостоятельно фиксируют результат за смену. А главный технолог и служба ОТК проверяют брак. Выполнил или перевыполнил план – заработал больше. Мы приветствуем и поощряем предложения сотрудников по оптимизации производства», – отметила заместитель генерального директора по инновациям и информатизации МК ЖБИ Елена Столярова.
 
Она подчеркнула, что хороших результатов в повышении производительности труда удалось добиться благодаря слаженной работе всей команды. Запланировано шесть новых проектов, в числе которых производство малых архитектурных форм, подземных мусорных площадок, создание металло- и деревообрабатывающего производств и др. Теперь повышение производительности труда – одна из приоритетных целей МК ЖБИ.
 
 
Дмитрий Пронин отметил, что Фонд развития промышленности уже 4 года занимается повышением производительности на предприятиях региона. 60 тульских компаний принимают участие в нацпроекте, 40 из них внедрили по одному проекту, в том числе 20 – по два и более.
 
«Мы начинали нацпроект в парадигме улучшения действующего производств, сейчас видим вторую задачу – помочь предприятию освоить новые производства и виды продукции. И сразу выстраивать в них эффективные процессы, основываясь на предыдущих проектах», – сказал Дмитрий Пронин.
 
По его словам, в ближайшее время Фонд введет новую программу поддержки региональных производителей, нацеленную на повышение производительности труда. Предприятия области могут присоединиться к нацпроекту в любое время, для этого необходимо подать заявку здесь.
 
 
 

МК ЖБИ работает с 2006 года. На нем производятся бетонные изделия, такие как водоотводы, дренажи, системы инженерных коммуникаций и др.

На отборочном этапе II Всероссийского чемпионата по производительности команда МК ЖБИ заняла первое место в своей группе и вышла в финал соревнования.
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Место
Тульская область
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